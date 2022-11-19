河内旅游业远超2022年目标

11月18日，河内市旅游局公布了2022年11月份旅游活动结果和年初至今的游客接待活动。



仅在2022年11月份，首都旅游业预计将迎来161万名游客。其中，接待国内游客量为135万人次； 接待外国游客量约25.532万人次。来自游客的总收入估计为4.39万亿越盾。游客人数和旅游总收入均较2021年同期增长四倍以上。2022年初至今，河内旅游业累计接待游客量1702万人次，旅游收入估计为48.35 万亿越盾。



此前，在2022年河内旅游业复苏与发展的计划中，河内设定了接待游客量900万至1000万人次，其中外国游客量120万-200万人次的目标。那么，河内实现了接待外国游客的目标，总体上远超接待游客量的目标。



11月份，河内酒店平均入住率预计为47%，分别环比和同比增长3.2%和20.4%。2022年前11个月，河内1-5星级酒店的平均入住率河内估计为36.1%，比 2021 年同期增长14.7%。



为了继续吸引国内外游客到河内旅游，首都旅游业正筹备举办一系列活动，包括2022年河内奥黛节、在河内市开展一些农业和乡村旅游经济发展与新农村建设相结合的试点模式以及举办2022年“连接河内旅游区、旅游景点和旅游企业”的研讨会等。（完）