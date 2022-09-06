河内市旅游局刚公布2022年8月旅游活动。 8月份河内市接待游客量约达176万人次。其中，国内游客约160万人次，国际游客约15.6万人次。旅游营业收入约达4.03万亿越盾。





鉴于所取得的结果，旅游业正在实现可持续复苏。特别，河内市正进入秋季，从现在到年底是河内的“旅游旺季”，预计在此期间来市的游客人数将继续强劲增长。



据河内市旅游局的统计，2022年初至今，河内市接待游客量约达1238万人次，同比增加3.2倍。其中，游客约58.2万人次，国内游客约1180万人次。今年前8个月赴河内旅游的游客人数也超过2022年计划，目标是接待游客量达900到1000万人次。旅游营业收入约达35.9万亿越盾，同比增加3.4倍。



2022年8月，酒店平均入住率约为40.8%，较2022年7月下降0.9%并较2021年同期增长31.1%，2022年前8个月，酒店平均入住率约为32.9%，同比增长10.7%。



为让河内市旅游业保持复苏势头，近期河内市将组织旅游考察团赴各省市考察，并邀请各地考察团赴河内以开发新旅游产品。该市还举办各场旅游促进会和其他宣传活动。



河内市旅游局局长邓香江表示，该市鼓励企业和地方开发独特的新旅游产品，如冒险旅游、热气球飞行、滑翔伞飞行等；鼓励开发体验旅游、体育旅游、度假旅游与医疗保健相结合、购物旅游等旅游产品；同时不断提升河内古街区的夜间文化和美食旅游产品的效果。（来源：《人民报》）