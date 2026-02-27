河内旅游业积极开发新产品

据河内市旅游局消息，2026年2月，首都旅游业在游客量和收入方面录得令人印象深刻的增长势头，为其在3月份继续完善体制和发展新产品奠定了基础。

3月份，首都旅游业确定其核心是完善中长期发展方向。旅游局将制定关于2016-2020年首都河内旅游发展的第06号决议10年执行情况的评估报告，同时递交市人民委员会颁布《2026-2030年阶段河内旅游发展计划》。

同时，完善将巴维旅游区、香山遗迹名胜旅游区、还剑湖及附近区域和古街区城为3家国家级旅游景区的申报条件是首都旅游业的亮点。另外，河内将在钵场、应天试点开展农业体验旅游产品，以及制定在朔祠国家级特殊遗址举办以“朔祠之夜 – 荣圣豪气”为主题的夜间旅游产品计划。

该行业将继续研究并提出《2026-2030年阶段河内目的地形象宣传推广方案》，紧跟《至2045年越南对外形象传播战略》。

据河内市旅游局估计，2026年2月，河内接待游客318万人次，同比增长28.5%。其中，国际游客增长16.2%，国内游客增长32.3%。旅游总收入估计达12.39万亿越盾。酒店平均客房入住率达63.6%，同比上升1.3个百分点。

凭借年初以来的积极增长势头以及三月份相当清晰的产品和市场方向，河内旅游业正展现出在增长质量上创造突破，实现旅游业可持续发展并为首都经济做出更多贡献的决心。（完）