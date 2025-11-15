新闻
河内旅游业实现突破性发展
这是河内市旅游局副局长阮陈光在由河内市委宣教与民运部于11月13日下午举行的2025年11月河内市新闻工作核心任务部署交班会上发布的消息。
阮陈光透露，在2025年前10个月抵达河内的2822万余人次游客中，国际游客达617万人次（增长23.6%），国内游客2205万人次（增长21.4%）。旅游总收入达108.22万亿越盾，同比增长近20%，显示出首都旅游在疫情及全球经济波动影响之后正实现高效复苏与稳健增长。
预计到2025年底，河内将接待逾3370万人次游客，同比增加20.87%，约占全国游客总量的22.2%，超出年初计划的8.7%。全年旅游总收入预计达134.46万亿越盾，同比增长21.5%，占全国旅游收入的13.7%。住宿设施平均入住率达65.5%，同比增长3.5%，反映高端酒店、餐饮和旅游服务市场的明显回暖。
为维持增长势头，河内市旅游局指出，2025年最后两个月将重点实施一系列大型促销计划，其中包括与“越南人优先使用越南货”运动相结合的“河内市民与游客体验四至五星级酒店服务”项目。同时，河内还将举办“2025河内秋季文化节”、“2025年河内美食、旅游和手工艺村文化节”等活动，旨在吸引国内游客，并推广“安全—友好—优质—魅力”之首都形象。
在加大旅游促进力度的同时，旅游业也正加快打造多种新型旅游模式，并与各地方协作推进历史遗迹与名胜景区的保护、修缮与恢复规划。
除产品开发外，河内亦高度重视吸引大型旅游投资项目，力争在2025年底前新增2—3个项目完工投运。行业也在全面推进信息技术应用和数字化转型，通过科技和数字化手段提升游客体验。
与此同时，河内继续拓展同联合国教科文组织（UNESCO）创意城市网络的合作，同时通过在中国、东北亚及欧洲举办的河内旅游推介路演来加强区域与国际联动；组织国际旅行商与媒体考察团（Famtrip、Presstrip）前来河内进行实地考察并推广首都目的地品牌。
可持续发展的重要举措之一是推动高质量旅游人力资源建设，尤其是在传媒、创意、以及社区旅游管理等领域。河内正加强高校、培训机构与旅游企业之间的合作，并为参与旅游服务的社区居民开办职业技能、软技能及文明旅游行为培训班。（完）