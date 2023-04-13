河内新冠确诊病例数增加

河内市人民委员会副主席武秋河4月12日下午透露，近日来，该市新增新冠肺炎确诊病例数量有所增加，但无新增重症病例，并没有出现毒株变异的情况。然而，各家医院和医疗机构需要积极开展疫情防控计划并为患者准备好治疗方案。

武秋河要求河内卫生局汇报全市疫情形势以及时准备好处理方案；加大宣传力度，让民众主动防控包括新冠肺炎疫情在内的各种疫情，避免民众恐慌，但也不能掉以轻心；加大有关疫情效果的宣传力度，旨在提高民众在疫苗接种方面的认识。

各家医院及全市卫生行业需要落实好第7号议定（07/2023/NÐ-CP）和第30号决议（30/NQ-CP），重点开展医疗物资购物计划，以满足群众就医需求。

河内疾病控制中心副主任孔明俊表示，目前的新冠肺炎确诊病例数量远低于季节性流感病例，主要是轻症病例或无症状病例。大部分重症病例均有基础性疾病。预计，确证病例数量将在4月至5月初猛增，并在5月底逐渐下降。

河内卫生局表示，今年年初至4月12日，全市新冠肺炎确诊病例数量661例，无死亡病例，轻症病例和无症状病例占90%以上；入院接受治疗的病例数量达303例，其中重症病例10例，无死亡病例。（完）