河内文庙国子监春节书法艺术节将于1月15日举行

今年春节书法艺术节的主题为“尊严的师道”，有助于传承和弘扬书法艺术价值，提高社区对书法的了解和审美。



文庙国子监春节书法艺术节是每逢春节到来举行的年度活动，成为人民群众和游客不可缺少的精神菜肴。2023年文庙国子监春节书法艺术节将吸引来自全国各地书法俱乐部的50名“图翁”参加。他们已参加组委会筛选活动，确保满足书法艺术节的条件。除了写字外，他们还将介绍越南人春初“求字”习俗，解释文字的含义和书法艺术之美。



获悉，河内文庙国子监春节书法艺术节期间将举行一系列具有意义的活动，如再现传统考试教育空间；考生村、最佳书法作品展等活动。此外，组委会还设有舞台并进行朝曲、官贺、歌筹、水上木游戏等民间艺术演出活动。（完）