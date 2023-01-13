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河内文庙国子监春节书法艺术节将于1月15日举行

因新冠肺炎疫情而被中断举行的河内文庙国子监春节书法艺术节将于今年1月15日恢复举行，此举意在传承和弘扬越南人长久的文化之美——“向书法家求字-为人写字”。
今年春节书法艺术节的主题为“尊严的师道”，有助于传承和弘扬书法艺术价值，提高社区对书法的了解和审美。

文庙国子监春节书法艺术节是每逢春节到来举行的年度活动，成为人民群众和游客不可缺少的精神菜肴。2023年文庙国子监春节书法艺术节将吸引来自全国各地书法俱乐部的50名“图翁”参加。他们已参加组委会筛选活动，确保满足书法艺术节的条件。除了写字外，他们还将介绍越南人春初“求字”习俗，解释文字的含义和书法艺术之美。

获悉，河内文庙国子监春节书法艺术节期间将举行一系列具有意义的活动，如再现传统考试教育空间；考生村、最佳书法作品展等活动。此外，组委会还设有舞台并进行朝曲、官贺、歌筹、水上木游戏等民间艺术演出活动。（完）
 

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