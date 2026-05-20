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河内提高换购电动车补贴力度，绿色交通工具市场活跃

河内市正在制定支持民众从汽油摩托车转向电动摩托车的政策，最高补贴额度为2000万越盾（折合人民币5263元），同时逐步限制使用化石燃料的车辆。在汽油价格居高不下和绿色交通趋势上升的背景下，电动车市场呈现出强劲增长态势。

购买价值1000万越盾以上的电动摩托车时可获得补贴

根据河内市人民委员会正在征求意见的决议草案，拥有河内市常住户口或连续暂住2年以上、在决议生效前已注册汽油摩托车的民众，在购买价值1000万越盾以上的电动摩托车时将获得补贴。

对于贫困户，补贴额度高达车辆价值的100%，但不超过2000万越盾；相对贫困户补贴80%，最高1500万越盾。如果不领取现金补贴，民众可以选择价值500万越盾的公共客运服务使用券。

除了换车补贴，河内还预计将电动摩托车的注册和上牌费降低50%，贫困户和相对贫困户则完全免除该项费用。

草案还建议为优抚对象、残疾人、老年人、学生、大学生、工业园区工人和贫困户等人群提供免费公交票。此外，所有乘客在节假日、春节和城市特殊活动期间都将免票。

值得注意的是，该草案不仅关注为民众换车提供财政支持，还通过发展充电基础设施、费用优惠和逐步限制河内汽油车的路线图，为绿色交通转型奠定基础。

绿色转型趋势下电动车市场“升温”

汽油价格持续处于高位，加上河内限制化石燃料车辆路线图的消息，为电动车市场创造了巨大推动力。从混合动力汽车、电动汽车到电动摩托车，购买力均大幅增加，反映了向绿色、低成本交通工具的明显转变趋势。

据越南汽车制造商协会发布的2026年4月销售报告，电动化车型在增长率方面持续领先。其中，4月份混动车销量达1723辆，同比增长53%。累计前4个月，混动车销量达6848辆，较2025年同期大幅增长86%，成为汽车市场增长最快的细分领域。

不仅是汽车，电动摩托车市场也在强劲加速。对多家店铺的调查显示，前来了解和购买电动车的顾客数量比以前增加了两到三倍。

据VinFast最新报告，市场需求正在强劲增长。该公司的经销商系统已在全越南收到超过13.5万份定金，并已向客户交付约9.3万辆汽车。目前，该企业仍在加速生产，以完成剩余的4万多份订单。

在河内，当城市预计从2026年7月1日起逐步限制内城区的汽油车时，向电动车转换的趋势更加明显。

专家预测，2026年越南电动摩托车市场将持续爆发，销量可能达到120-130万辆，比前一年增长约150%。本田、VinFast、Dat Bike或TMT Motors等大品牌的竞争正通过一系列新款车型，使市场变得更加活跃。（完）

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推动河内市与圣彼得堡（俄罗斯）的合作走深走实

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在对俄罗斯进行工作访问期间，5月18日，由河内市委副书记、人民议会主席、国会代表团副团长冯氏红霞率领的河内市代表团与由圣彼得堡立法议会主席亚历山大·贝尔斯基（Alexander Belsky）率领的该委员会代表团举行了工作会谈。
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