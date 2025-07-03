河内推出系列新旅游产品 迎接9·2国庆假期旅游热潮

河内市旅游局副局长陈忠孝在会议上表示，河内正积极推动新产品开发，拓展旅游体验空间，加强宣传推广，抢抓八月革命和9·2国庆80周年的重大节庆契机。

截至2025年5月，国庆假期酒店预订量同比增长30%至40%。值得注意的是，在线平台的住宿搜索量激增4418%，主要集中在预计将举办诸多重大纪念活动的河内市中心区域的还剑郡和巴亭郡。

为更好满足游客激增的需求，河内市计划重组旅游线路体系，形成三级联动结构，包括国际线路、国家线路和市内线路。

旅游局在会议上公布了将于年内推出的一系列新产品。其中，最引人关注的是20项夜间旅游产品，如在真武观（Đền Quán Thánh）举行的“真武钟声”项目，预计将成为吸引国内外游客的新亮点。

此外，两条新线路“南升龙遗产之路”与“道学之路”将于8月推出，带领游客探访与升龙—河内历史、教育和文化相关的古村、庙宇、遗迹。

同时，一些创意旅游空间也在建设之中，如“竹白计划经济街——6号电车——铃铃遗产”等街区体验，或是在三维的苗人南药村体验南药文化。国家会展中心、金龟公园（东英）、朔山赛马场、还剑湖和胡志明陵周边地区改造工程、高端酒店群等多个大型项目将于2025至2026年陆续完工，为河内旅游注入新动能。

2025年，河内将通过一系列体验式节庆和重点活动，加大旅游推广力度。其中，“2025年河内旅游节”将在升龙皇城举行。

“2025年河内饮品节” 将在国庆节期间（8月29日至9月2日）举行。“第三届河内秋季节”将于10月3日至5日在陈仁宗步行街、统一公园及多个景点举行。

此外，11月， “旅游奥黛节”将亮相山西古城， “美食-手工艺村旅游节”将在郑公山步行街举行。

除了本地活动外，河内将参与国内外重大旅游推广活动，如胡志明市ITE国际旅游展、大叻黄金旅游周、宣城节等国内盛会，并在日本大阪世博会、印度孟买ITB展、法国巴黎IFTM展等国际展会推广首都旅游形象。

陈忠孝表示，7月29日至30日，河内旅游促销中心将举办“智慧旅游发展会议”，聚焦旅游数字化转型、目的地管理技术和游客体验优化等内容。

为迎接9·2假期的到来，河内市旅游局呼吁各大旅行社、酒店、交通运输等企业尽快推出优惠套餐，与政府一道同步实施促销计划，全面激活首都旅游市场。（完）