河内推出新旅游产品：越南手工艺村精华、求学之路、祥飘花色

近日，河内市旅游局与福寿乡人民委员会联合举行以“精华汇聚”为主题的2025年河内新旅游产品发布会，推出三条特色文化旅游线路。

首个产品为“河内南升龙遗产之路——越南手工艺村精华”。该线路串联大青、鸿云、玉回、专美四村，引导游客探访多个百年传统手工艺村落，感受劳动智慧与民间艺术在世代传承中凝结的精华。行程涵盖以下特色村落：以精美漆艺闻名的下泰村；融合亚欧建筑风格、以西装裁缝著称的旧村；曾为宫廷贡品的菊花酒产地——偶村；以及与民间信仰和传统工艺紧密相连的福安村。每一处都是文化遗产的拼图，共同勾勒出“越南手工艺村精华”的生动图景，展现河内工匠灵巧的双手与不竭的创造力。

第二条产品为乌延乡“求学之路”文化体验之旅。游客将在此探寻延续千年的好学传统，深入理解教育、道德与人文精神如何塑造河内人典雅、睿智与仁厚的品格。乌延古地与文献祠——供奉苏宪诚太尉及众多先贤的场所，共同构成崇文重道的神圣空间，传递着知识与仁义的价值。

第三条产品为福寿乡“祥飘花色”乡村旅游项目。游客将到访位于积江河畔的积江村，这里如一幅宁静的河内乡村画卷。在超过100公顷的土地上，古老的菊花、玫瑰田与上百种花卉、盆景共同绽放，构成绚丽景观。花海之中，坐落着祥飘祠——一座体现黎朝建筑精华的国家级特殊遗迹，承载着这片土地深厚的历史与文化内涵。自然风光、文化遗产与人文气息在此交融，共同孕育出“祥飘花色”这一特色旅游产品。

三条路线，三段旅程，共同传递着同一理念：在保护与弘扬传统价值的基础上激发创新活力，让遗产与手工艺村真正融入当代生活。（完）