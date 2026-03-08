河内成品油市场在3月5日调价后运行稳定

越南工贸部与财政部于2026年3月5日调整成品油价格后，河内市成品油经营活动仍然保持稳定。各零售加油站维持正常营业，市场供应基本充足，未出现短缺或经营中断现象。

据工贸部与财政部的通知，自3月5日15时起，国内成品油零售价较上一轮有所上调。具体如下，E5 RON92 汽油价格每升上调至21400多越盾；RON95-III 汽油价格每升上调至22300越盾。各类油品也大幅上涨，其中柴油每升超过23000越盾，煤油超过26000越盾。

管理部门表示，此次价格调整目的在于紧跟近期国际成品油市场的走势。在过去的调价周期内，受供应波动、部分地区地缘政治紧张局势以及产油国产量政策变化等多种因素的影响，国际原油及成品油价格呈现上涨趋势。

这些因素直接影响了国内成品油的基准价，促使管理部门必须进行调整，以确保在国家管理下按市场机制运行的原则。

3月7日上午，河内市部分加油站的经营情况显示一切正常。零售单位表示，此次调价未对经营活动造成显著干扰，因为消费者已习惯了油价周期性的调价规则。

针对市场动态，管理部门已要求及分销系统确保国内市场的供应。市场管理部门将继续加强对成品油经营活动进行检查与监督，及时处理违反行为。

河内市工贸局将继续密切监测全市成品油供需状况，同市场管理部门对零售站的活动进行检查，确保市场稳定运行。

经济专家丁仲盛认为，未来，成品油市场可能继续受到国际地缘政治、原油供应波动以及全球经济形势的影响。他指出，在国家管理下按照市场机制调整油价对于确保国家、企业与消费者之间的利益平衡以及维护宏观经济稳定而言至关重要。

目前，河内市成品油经营活动仍然正常，货源稳定。然而，各管理机关和企业将继续观察国内外市场动态，以便及时采取相应的调控措施。（完）