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河内开发夜间旅游产品和探险旅游产品
按计划，河内市旅游业将推出两条与城南和城西连接的文化旅游线路，推出美德县的一条社区旅游路线，同时实施一些农业和乡村旅游模式以及夜间旅游产品。
河内将继续在有潜力和优势的地区开发新的旅游产品，包括极限运动、体验旅游、红河旅游、直升机旅游、热气球旅游以及虚拟现实旅游技术应用旅游。
河内旅游协会主席黎清草表示，2025年对河内乃至越南旅游业来说是一个重要的里程碑。
黎清草表示，今后，河内旅游协会将专注于一些核心领域，其中包括扩大入境游和出境游市场、应用技术和数字化转型、开发可持续旅游产品；加强贸易促进和国际合作。
黎清草补充说，该协会将加强与中国、韩国、日本、欧洲和美国等重点市场的联系。同时，文化旅游、绿色旅游和会奖旅游等河内特色旅游产品的开发将受到重视，为树立起品牌形象并吸引国际游客作出贡献。
另一方面，河内市部分公立单位还与民营企业合作，推出一系列服务于旅游的产品。
最近，河内改良剧院从3月起在金钟剧院推出“越南艺术精华改良剧”节目。河内改良剧院院长范伯整表示，该节目不仅是一场娱乐活动，也是让游客通过艺术表演探索和更深入地了解越南的历史、文化和人民精神的契机。此次活动旨在向国内外观众介绍和推广越南改良艺术。（完）