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河内开发夜间旅游产品和探险旅游产品

2025年，河内旅游业力争实现游客接待量比2024年增长11.2%，旅游业总收入达130万亿越盾的目标。 河内旅游局局长邓香江表示，2025年3月，河内市旅游业制定计划，推出一系列新的旅游产品，其中包括在丹凤县夏某乡旅游景点与历史遗迹和文化遗产价值相结合的体验式旅游产品；在清池、常信、富川等县的“南升龙-河内遗产之路”旅游线路；在美德县安富乡的与少数民族传统文化价值体验相结合的社区旅游模式；在福寿县积江乡的农业乡村旅游模式。

按计划，河内市旅游业将推出两条与城南和城西连接的文化旅游线路，推出美德县的一条社区旅游路线，同时实施一些农业和乡村旅游模式以及夜间旅游产品。

河内将继续在有潜力和优势的地区开发新的旅游产品，包括极限运动、体验旅游、红河旅游、直升机旅游、热气球旅游以及虚拟现实旅游技术应用旅游。

河内旅游协会主席黎清草表示，2025年对河内乃至越南旅游业来说是一个重要的里程碑。

黎清草表示，今后，河内旅游协会将专注于一些核心领域，其中包括扩大入境游和出境游市场、应用技术和数字化转型、开发可持续旅游产品；加强贸易促进和国际合作。

黎清草补充说，该协会将加强与中国、韩国、日本、欧洲和美国等重点市场的联系。同时，文化旅游、绿色旅游和会奖旅游等河内特色旅游产品的开发将受到重视，为树立起品牌形象并吸引国际游客作出贡献。

另一方面，河内市部分公立单位还与民营企业合作，推出一系列服务于旅游的产品。

最近，河内改良剧院从3月起在金钟剧院推出“越南艺术精华改良剧”节目。河内改良剧院院长范伯整表示，该节目不仅是一场娱乐活动，也是让游客通过艺术表演探索和更深入地了解越南的历史、文化和人民精神的契机。此次活动旨在向国内外观众介绍和推广越南改良艺术。（完）

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