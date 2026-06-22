河内应用人工智能分析和预测民族宗教领域形势

因此，河内市民族和宗教工作始终要求做到审慎细致、深入基层、依法开展，同时体现人文关怀。

自两级地方政府模式投入运行以来，该局已组织实施9项专题计划、27场会议和5期民族知识培训班；全市各乡、坊累计超过1100人次、400余名干部和公务员接受培训，提升识别新兴宗教现象的能力。

值得注意的是，行政改革继续被确定为重点任务。民族与宗教局已完成行政手续梳理优化，将行政审批事项从60项压减至35项，降幅超过42%。自2026年初至今，宗教领域全部13项行政事项申请均按期甚至提前办结，未发生延误或给民众和组织造成不便的情况。其服务质量在国家公共服务门户网站上获评“优秀”等级。同时，该局已完成河内市民族工作数据信息系统建设，确保信息安全，并实现与管理和运行工作相衔接。尤其是，人工智能在民族、宗教领域形势分析和预测中的应用已初步展开，为基于数据而非完全依赖经验的决策提供了基础支撑。

与此同时，该局正积极完善并全面整合“民族工作数据信息系统”至河内市共享数据平台，实现管理模式从“依靠经验”向“基于准确、完整、洁净、动态数据进行治理”转变。特别是，通过“数字扫盲” 运动，乡级干部的角色正由“代替群众办理”转变为“指导群众自主办理”，力争实现民族、宗教领域100%行政审批事项全流程在线办理，并实现电子数据复用。（完）