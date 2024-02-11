河内年轻人不断传承着传统春节的精神

由于良好文化价值对历代越南人，越南春节习俗多年来依然得到传承。如今，河内许多年轻人正在寻找宝贵传统之美，以自己现代方式喜迎春节，但仍然保留着传统春节的特色。

传统习俗促进家庭的密切关系

在年末热闹的氛围中，为了让传统春节变得更有意义，不少年轻人走进厨房亲手制作蜜饯和糖果等菜肴，能保障健康安全，同时也促进家庭各成员的密切关系。

这就是河内市丹凤县莲荷乡年轻女孩阮氏香（21岁）兴奋地在她小房子里开一家“糖果厂”，制作各种蜜饯、糖果、鸡肉干和牛肉干等，为家人提供服务，同时送给亲戚朋友。

对她而言，自己去集市挑选新鲜的椰子，制作出椰子蜜饯让她感受到春节到来的气氛。

现代与传统相结合

像阮氏香总是珍惜传统之美一样，现年27岁的阮英俊，居住在河内黄梅郡，选择对春节压岁钱包发挥创意，成为他过年的趋势。

他说，“现在春节已经不那么讲究了，也有因时制宜的变化，但压岁钱绝对是人人都喜欢的东西。因此，我专门设计了含有梅花、桃花、铜鼓等因素的压岁钱包，为我的家人和我自己的项目增添亮点。”

Z世代是随着互联网的发展而出生和长大的一代人，所以许多年轻人也选择以“工业化”的方式过年，但仍然以自己的方式珍惜春节。目前，许多信誉良好的卖家在社交网上出售食品、蜜饯和加工食品，帮助忙碌的人轻松购买春节食品。

居住在河内市纸桥郡的杜氏英书表示：“我认为社会每天都在变化，过年不必局限于一个共同的公式，关键的是仍然确保越南人的传统之美。”

在现代生活中，传统春节因年轻人的新鲜过年思维而呈现出多种多样的形态和形式。他们上述的分享表明他们仍然珍惜传统价值，并一直希望在各地保存和弘扬这一价值。（完）