河内市须成为实施革新、数字经济、数字社会、数字公民发展事业的先行区

日前，越南政府办公厅签发第323号（323/TB-VPCP）文件，公布政府总理在河内市上半年落实政府“2022-2025年，远景展望至2030年发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务国家数字化转型提案” （第06号提案）情况初步总结，试点构建电子健康档案、在VneID应用程序上颁发无犯罪记录证明情况评估及第06号提案中部分平台和应用程序运营公布会议上所做出的结论。

范明政对河内市近期在落实第06号提案过程中所做出的努力和取得的成果给予认可和表彰；对河内市公布运营第06号提案中部分应用程序表示欢迎。然而，河内市在落实第06号提案中依然存在部分不足之处。

为了发挥所取得的成就并克服不足之处，政府总理要求河内市在实施第06号提案过程中试点采用新的有效模式，确保符合当地情况和发展趋势。特别是，要以人民和企业为此进程的中心、主体和动力；促进透明化，加大人民和企业的参与力度，从而直接享受第06号提案成果。

此外，政府总理指示所有部门、正部级机关、政府直属机关领导以及各省市人民委员会主席指导研究制定数字化转型提案并与第06号提案实现对接。加快推进数据数字化转型，优化业务流程，有效执行2024年7月1日起生效的《电子交易法》等。

政府总理指出，作为国家首都、国家政治—行政中心、全国经济—文化—科学—教育的火车头，河内市须努力成为革新、数字经济、数字社会、数字公民发展事业的先行区，力争打造文明现代社会。

具体的是，集中完善机制、政策，优化营商投资环境，提高竞争力，简化与生产经营、投资、人民生活有关的行政手续办理流程。

试点制定市人民委员会直属公共行政服务中心，负责受理、监控和评估该市采用一站式服务机制办理行政手续流程和供应公共服务情况，试行期从2024年9月至2025年11月30日。

有效构建居民电子健康档案、电子健康簿，力争100%市民获颁电子健康档案。同时，推广非现金支付，推动税费管理数字化转型，积极推行电子发票，推动数字基础设施发展等。（完）