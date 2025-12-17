河内市集中实施吸引国际游客的各项解决方案

12月17日，河内市旅游局举行题为“实施吸引国际游客的解决方案”的论坛，旨在提出具有突破性和创新性的举措，进一步吸引国际游客赴河内观光；同时加强政府管理机构、企业、国际组织和媒体之间的对接与合作，着力提升赴河内国际游客的数量和质量。



越南文化体育旅游部国家旅游局副局长何文超强调，河内市凭借深厚的文化底蕴、独特的城市空间、东西方建筑风格的交融、丰富的遗产体系以及典雅从容的生活方式，形成了独特的吸引力。他建议各管理机构，特别是旅游企业界应集中研究、打造并有效开发符合河内优势的旅游产品，加强河内与周边省市及大型城市之间的对接与合作，形成具有吸引力的旅游线路，促进旅游推广活动，开拓国际客源市场。



另外，河内还需提升旅游宣传和推广工作的专业化水平，明确打造河内旅游品牌，大力推进信息技术应用和数字化转型，在新形势下提高吸引国际游客的效果。



河内市旅游局副局长陈忠孝强调，需要更加注重提升开拓国际客源市场的质量；优先吸引停留时间长、消费能力强的国际游客群体；大力发展特色的旅游产品，研究打造具有浓郁地方文化特色和较高经济价值的旅游纪念品；全面推进数字化转型；加强区域对接，吸引国际游客。



河内市旅游局举行题为“实施吸引国际游客的解决方案”的论坛。图自越通社

为吸引国际游客到河内，越南航空公司市场营销与销售部销售渠道管理处副处长裴明战建议提升“门户体验”，包括机场和交通衔接；加强航空—住宿—体验的连接；丰富河内特色旅游产品；打造并推出具有河内特色的年度活动；加大国际宣传与推广力度。



越南国家旅游局国际关系与旅游促进处处长阮贵方认为，提升河内旅游竞争力的关键方案在于大力发展数字传播，实现旅游信息基础设施现代化；建设集成人工智能行程推荐功能的官方旅游网站；发展高质量图片和视频数据库，服务于国际推广活动；开发社交网络，将其视为战略传播渠道；在推广文化遗产中应用VR/AR技术，实现远程体验，积极参与国际旅游展会和活动。同时，促进航空—旅行社—目的地的对接，革新与开发旅游产品，提高旅游人力资源的数量和质量。



河内市旅游局建议政府及相关部委研究并实施在签证政策、航空联通以及交通、基础设施投资、环境保护等跨领域方面的突破性机制和政策。



河内市将加快形成针对不同市场的企业，按细分市场开发国际客源市场；向文化体育旅游部建言献策，制定国际旅游推广和宣传的战略，促进产品多样化，确保服务的质量。（完）