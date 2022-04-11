Báo Ảnh Việt Nam

新闻

“河内市第31届东南亚运动会倒计时31天”启动

4月11日上午，第31届东南亚运动会指导委员会在河内市还剑郡黎太祖纪念碑举行“河内市第31届东南亚运动会（SEA Games 31）倒计时31天”启动仪式。 4月11日上午，第31届东南亚运动会指导委员会在河内市还剑郡黎太祖纪念碑举行“河内市第31届东南亚运动会（SEA Games 31）倒计时31天”启动仪式。

河内文体旅游局、越南奥委会领导、东南亚各国驻越使馆代表以及首都3000多名运动员和各阶层人民代表一同参加仪式。

启动仪式意义重大，标志着第31届东运会开幕日（5月12日）还剩31天，展现越南为举办一个安全，给地区国家和国际友人留下美好印象的体育盛会而做出的努力。本次活动还宣传推广国家形象，彰显一个热情好客的首都河内。

河内市人民委员会主席周玉英在启动仪式上表示，第22届东运会时隔19年，河内再次有幸被选为东云会开闭幕式、闭幕式和许多赛项的举办地。因深知这一重大体育盛会的意义和重要性，河内市已全力开展各项服务工程修建改造项目，截至目前，各项准备工作已基本就绪。

周玉英表示，第31届东南亚运动会在新冠肺炎疫情逐步得到控制之际举行，越南正努力传递一个有关经济社会复苏的积极信息。相信此次东运会将取得圆满成功。

周玉英建议首都各地继续为第31届东运会开展为期31天的竞赛活动。

此外，河内市还发起首都人民落实文明生活，营造整洁城市环境的运动竞赛，举办全民健康跑步日活动和启动《新河内报》第47次和平跑步比赛等。

“河内市第31届东南亚运动会倒计时31天”启动仪式结束后，各位代表、运动员和民众共同在还剑湖湖边儿奔跑，营造热闹氛围，积极响应东云会。（完）

更多>>

国家主席阮春福赞扬勇敢救人的榜样

国家主席阮春福赞扬勇敢救人的榜样

4月11日上午，越南国家主席阮春福向同奈省消防与救援警察机关的泰吴孝中尉和常驻南定省海后县盛隆镇第8号居民组的阮德政先生表示赞扬，他们在最近两天内勇敢拯救了多人溺水的生命。
更多

Top