4月11日上午，第31届东南亚运动会指导委员会在河内市还剑郡黎太祖纪念碑举行“河内市

第31届东南亚运动会

（SEA Games 31）

倒计时

31天”启动仪式。

河内文体旅游局、越南奥委会领导、东南亚各国驻越使馆代表以及首都3000多名运动员和各阶层人民代表一同参加仪式。

启动仪式意义重大，标志着第31届东运会开幕日（5月12日）还剩

31天

，展现越南为举办一个安全，给地区国家和国际友人留下美好印象的体育盛会而做出的努力。本次活动还宣传推广国家形象，彰显一个热情好客的首都河内。

河内市人民委员会主席周玉英在

启动

仪式上表示，第22届东运会时隔19年，河内再次有幸被选为东云会开闭幕式、闭幕式和许多赛项的举办地。因深知这一重大体育盛会的意义和重要性，河内市已全力开展各项服务工程修建改造项目，截至目前，各项准备工作已基本就绪。

周玉英表示，第31届东南亚运动会在新冠肺炎疫情逐步得到控制之际举行，越南正努力传递一个有关经济社会复苏的积极信息。相信此次东运会将取得圆满成功。

周玉英建议首都各地继续为第31届东运会开展为期31天的竞赛活动。

此外，河内市还发起首都人民落实文明生活，营造整洁城市环境的运动竞赛，举办全民健康跑步日活动和启动《新河内报》第47次和平跑步比赛等。

“河内市第31届东南亚运动会倒计时31天”启动仪式结束后，各位代表、运动员和民众共同在还剑湖湖边儿奔跑，营造热闹氛围，积极响应东云会。（完）