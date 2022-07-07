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河内市着力推进新冠疫苗接种工作
河内市卫生局领导在分析确诊病例增加的原因时表示，疫情已经得到控制，所以人们对疫情有一种忽视的心态和低估了疫情带来的危机。 有关新冠疫苗接种的宣传动员力度仍然有限，为得到各部门、行业和团体强有力的参与。
据河内各郡县的报告，该市的登革热病例和登革热病例突增。各郡县在继续开展新冠疫苗接种宣传工作的同时还加大夏季常见并防控力度。然而，部分郡县的18岁以上人群的第四针接种率和5岁至12岁人群的第二针接种率仍然较低。
河内市卫生局局长陈氏二河建议，各郡县应主动制定接种计划，加快儿童新冠疫苗接种速度；通过多个信息渠道进一步加大有关接种第四针疫苗的宣传力度。
截至7月3日，18岁以上人群的两剂疫苗接种率达99.9%，补充针接种率达100%，第三针接种率达96.5%；加强针接种率达15.6%。对于5岁至12岁人群，第一针接种率达20.07%。
河内市委副书记阮文峰在7月6日举行的与各郡县和县级市的新冠肺炎疫情及其他疾病防控指导委员会的视频会议上发表讲话时表示，全球新冠肺炎疫情形势依然复杂严峻，新冠病毒的新变种对河内乃至全国产生了不可预测的影响。而河内市18岁以上人群的第四针接种率和5岁至12岁人群的新冠疫苗接种率位居全国最低水平。
阮文峰强调，目前应加大对人民的新冠疫苗接种力度。他同时建议，必须以最高责任感进一步加强疫情防控工作，并加快新冠疫苗接种进度，尤其是对于18岁及以上人群和50岁以上人群的第四针接种力度。 此外，还需要鼓励、动员和说服父母让 5 岁至 12 岁以下儿童接种新冠疫苗。
阮文峰还指出，各行业和地方及时为医务人员兑取制定扶持政策，以让他们放心的工作和执行任务。（完）