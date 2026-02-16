河内市春节期间设置部分临时免费停车点

为方便市民和游客在2026丙午年春节期间休闲游玩、欢度春节，河内市已推出多项新春便利措施，如在市中心遗址区域周边学校及部分地点提供免费停车服务；对乘坐吉灵-河东线轻轨和呠—河内火车站线高架段的乘客免收单程票价；同时免收使用政府补贴公共客运交通工具的车费。

.

具体而言，在巴亭坊，春节期间参观镇武观的市民和游客，可在青年路人行道（寺庙入口区域）以及阮知方小学校园内免费停放自行车和摩托车。免费停车时间为2月14日（腊月二十七）起至2月22日（正月初六）止。



在这些区域，巴亭坊已调派团员、青年志愿者、民兵及学校安保力量协同参与车辆看管；同时，巴亭坊公安也制定了停车点及周边区域社会治安秩序维护方案。



文庙—国子监文化科学活动中心也已制定在此举办新春求字活动期间的车辆停放看管方案。 具体的是，免费汽车停车点设在郑怀德街9号，自2月17日（农历正月初一）至2月22日（正月初六）运行，每日服务时间为8时至20时。



国际游客在还剑湖拍照。图自越通社

对于摩托车，停车点设置在监园内规定区域，服务时间为2月14日（腊月二十七）至3月1日（丙午年正月十三），每日7时30分至20时。各停车点均按照分流疏导方案组织运行，并同步落实治安保障及消防安全防范措施。



与此同时，河内市南门坊人民委员会将在越德高中、陈富高中、吴士连初中以及征王初中等部分学校设置自行车、摩托车免费停放停点。免费停车时间为2月16日（腊月二十九）17时至2月17日（正月初一）1时；以及2月17日（正月初一）至2月22日（正月初六）每天9时至20时。



此前，为满足市民和游客在丙午年春节期间不断增长的出行需求，河内铁路一人有限责任公司（Hà Nội Metro）自2026年2月14日至2月22日（即腊月二十七至正月初六），为在Hà Nội Metro应用程序或售票窗口上购票的100%乘客提供免费乘车服务。



据河内市建设局的消息，河内市交通管理与运行中心同公交车运营企业配合在2026年春节期间对有补贴的公交车线路实行免票政策，适用于全市128条有补贴的公交车线路，实施时间为2月14日至2月22日，为人民和游客的出行提供最佳服务。该政策实施时间共9天，即2月14日（腊月二十七）至2月22日（正月初六）。乘客仍会按线路票价领取单程车票，但无需支付费用。（完）