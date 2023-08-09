河内市旅游收入和引进外资位领先全国

年初至今，越南旅游业连续迎来各积极信号。据第一太平戴维斯（Savills）越南公司的调查结果，今年前两个季度，越南接待游客人数7000万人次，达2023年既定目标 的63%。

其中，国内游客6400万人次，增长5%；外国游客达560万人次，增长826%。其中，韩国游客数量位居第一，占外国游客总数的29%，其次为中国和美国，分别占10%和7%。

特别，2023年前几个月河内市是旅游收入较高的地方之一，成为一个亮点。据河内市人民委员会，今年前两个季度，首都旅游接待国内游客1030万人次，同比增长22.6%；外国游客203万人次，同比增长6倍。河内市旅游收入达约44.880万亿越盾（折合人民币13.86亿元），同比增长74.3%。

河内市住宿服务出现复苏信号，尽管没有达到新冠肺炎疫情前的水平，然而以来自国家的积极支持政策和外资的积极预测，服务式酒店公寓被预测将在2024年后完全复苏。

据Savills越南公司第二季度的报告，河内市酒店供应量已增加7%（按季度）和10%（按年度），达10962间客房。尽管如此，该复苏速度被评为较缓慢，未达到新冠肺炎疫情前的水平。第二季度河内市场客房入驻率仅达62%，远远低于2019年同期水平。

据各位专家表示，复苏速度缓慢的原因是赴越南的国际游客数量未达到预期。年初至今，赴首都的外国游客有增加，但未达到新冠肺炎疫情爆发前的水平。

为了吸引外国游客前来旅游，河内市除了出台各项优惠政策外还开展多项宣传推广和体验活动，通过具有吸引力的产品和独特文化探索路线吸引国内外游客。

此外，据河内市旅游局的信息，从现在到2023年底，为了吸引游客赴河内，该单位将举行多项推广首都旅游计划和活动。

其中，河内市引进外资方面等领先全国，引进外资达22.8亿美元，占全国外资总额的近14.1%，是2022年同期的2.76%。

Savills(河内) 公司经理马修·鲍威尔(Matthew Powell)评价，以稳定流入的外资，2023年上半年服务式公寓需求较为稳定。据北部各省引进外资的积极预测将为服务式公寓市场分段带来积极展望。

马修·鲍威尔表示，今年第二季度，河内市服务式公寓入住率达82%，增长2%（按季度）和6%（按年度）。关于未来展望，向市场推介的公寓将达4013间。（完）

此外，据统计总局的统计数据，2023年前7月，流入越南的外资近162.4亿美元，同比增长4.5%，比上半年增长8.8个百分点。新投资项目仍集中河内、海防、胡志明市、北江、平阳、北宁和同奈等拥有引进外资优势的省市。