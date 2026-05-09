河内市新增两个传统手工艺村加入全球创意城市网络

河内市人民委员会副主席阮春留在活动上发表讲话时强调，每个手工艺村都是一个“活态博物馆”，保存着越南人民的民间知识、精湛的手艺和创造精神。



阮春留说，专美和山同两个传统手工艺村入选世界手工艺城市网络，彰显了国际对越南传统手工艺村的文化价值、手工技艺、创造力和可持续生命力的认可。同时，也为向国际友人推广越南国家、人民和文化形象带来了机会，从而促进文化交流，发展手工艺村旅游，扩大出口市场，并提升河内美术手工艺产品在国际市场上的品牌价值。

与会代表参观传统手工艺村手工艺展览会。图自越通社

阮春留同时表示，河内市承诺将继续加强国际合作，大力推进传统工艺价值保护和弘扬，支持产品设计创新和品牌开发、人力资源培训，并提高首都手工艺品的竞争力。



世界手工艺理事会（AISBL）副主席达利·乌门·科西（Darlie Oommen Koshy）在活动上发表讲话时强调，专美和山同两个手工艺村已经证明，手工艺不属于过去，而是当代生活的一部分，正在持续发展，创造生计并促进经济增长。因此，手工艺需要被视为全球创意经济的重要组成部分。



河内市现有337个传统手工艺村获得了市人民委员会的认证。该市确定将发挥手工艺村遗产价值，并与旅游、生态农业和可持续农村经济发展相结合。



2024年，河内市钵场（Bát Tràng）陶瓷村和万福（Vạn Phúc）丝绸村加入全球创意城市网络。随着专美和山同的加入，河内现有4个手工艺村参与该网络，使越南成为继伊朗之后，全球成员数量第二多的国家。（完）