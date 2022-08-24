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河内市支持贫困者和相对贫困者参加非强制性社会保险
河内市龙边郡人民委员会主席阮孟河表示，为实现全民保险目标，做好社会保障工作，可持续扶贫济困，龙边郡人民委员会落实第361号计划，在2022-2025年期间，为当地自愿参加保险的人提供保险费补贴。
具体是从2022年8月至2025年12月31日，龙边郡贫困户和相对贫困户自愿参加社会保险的人按农村地区贫困标准获得每月全额保险费补贴。除了国家预算和河内市预算提供的补贴外，龙边郡按农村地区贫困标准每月非强制性社会保险缴费额提供 40%的缴费补贴，为相对贫困户提供50%的缴费补贴。按计划，贫困者和相对贫困者最低每月获得 33万越盾/人。
据龙边郡人民委员会的统计数据，当地从 15 岁或以上参加非强制性社会保险的贫困者和相对贫困者共330人。获得保险费补贴的人员是2022年至2025年龙边郡人民委员会所批准决定中列明的贫困户或相对贫困户，有资格参加非强制性社会保险的人（年满 15 岁的越南公民，根据社会保险规定非强制参加社会保险的对象）。
河内市社会保险机构经理阮德和表示，龙边郡是该市为贫困者和相对贫困者参加非强制性保险提供资助的第一个地方，其体现了龙边郡乃至国家对尚未参加社会保险的人群给予的关注，力争实现全民社会保险的目标。（完）
具体是从2022年8月至2025年12月31日，龙边郡贫困户和相对贫困户自愿参加社会保险的人按农村地区贫困标准获得每月全额保险费补贴。除了国家预算和河内市预算提供的补贴外，龙边郡按农村地区贫困标准每月非强制性社会保险缴费额提供 40%的缴费补贴，为相对贫困户提供50%的缴费补贴。按计划，贫困者和相对贫困者最低每月获得 33万越盾/人。
据龙边郡人民委员会的统计数据，当地从 15 岁或以上参加非强制性社会保险的贫困者和相对贫困者共330人。获得保险费补贴的人员是2022年至2025年龙边郡人民委员会所批准决定中列明的贫困户或相对贫困户，有资格参加非强制性社会保险的人（年满 15 岁的越南公民，根据社会保险规定非强制参加社会保险的对象）。
河内市社会保险机构经理阮德和表示，龙边郡是该市为贫困者和相对贫困者参加非强制性保险提供资助的第一个地方，其体现了龙边郡乃至国家对尚未参加社会保险的人群给予的关注，力争实现全民社会保险的目标。（完）