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河内市提前完成2022年吸引游客的目标
预计2022年前7个月，河内市接待游客1062万人次，比去年同期增加了2.6倍。其中，国际游客约达42.59万人次，国内游客约达1020万人次。旅游收入约达31.9 万亿越盾，比去年同期增加了2.9倍。
因此，与年初制定的计划目标相比，河内已经完成了吸引游客的目标，即2022年接待游客900万至1000万人次，其中国际游客120万至200万人次，旅游收入达27.84万亿至35.84 万亿越盾的目标。
河内市旅游业在因新冠肺炎疫情而被中断两年后，河内市旅游业不断推动旅游业的复苏，上述成果为该市旅游业实现突破提供了有利前提。
河内市旅游局局长邓香江女士表示，为吸引更多游客前来该市旅游，旅游局在国内外新闻媒体、社交网络、电视频道等加大宣传力度，同时指导各旅行社和旅游目的地打造更具吸引力的旅游产品，重点突出优势，研究潜在旅游产品。该局还鼓励企业开发新的、有特色的旅游产品，如探险旅游、体育旅游、民宿旅游、医疗旅游以及滑翔伞、热气球飞行等特色旅游产品。（完）
因此，与年初制定的计划目标相比，河内已经完成了吸引游客的目标，即2022年接待游客900万至1000万人次，其中国际游客120万至200万人次，旅游收入达27.84万亿至35.84 万亿越盾的目标。
河内市旅游业在因新冠肺炎疫情而被中断两年后，河内市旅游业不断推动旅游业的复苏，上述成果为该市旅游业实现突破提供了有利前提。
河内市旅游局局长邓香江女士表示，为吸引更多游客前来该市旅游，旅游局在国内外新闻媒体、社交网络、电视频道等加大宣传力度，同时指导各旅行社和旅游目的地打造更具吸引力的旅游产品，重点突出优势，研究潜在旅游产品。该局还鼓励企业开发新的、有特色的旅游产品，如探险旅游、体育旅游、民宿旅游、医疗旅游以及滑翔伞、热气球飞行等特色旅游产品。（完）