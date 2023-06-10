河内市恢复传统庙会：既保留了传统价值又满足了人民的文化需求

在长期埋没或缺乏具有核心价值的传统仪式之后，最近，河内市传统庙会和仪式正在逐渐复兴。许多具有独特仪式的庙会已经得到恢复，其中社会的作用具有决定性，因为社会就是文化遗产的主体。

*携手恢复传统庙会

今年，河内市栋多郡廊寺地区人民大规模举行廊寺庙会，并恢复了许多传统礼仪而感到高兴。最引人瞩目的是沿着苏历河的神圣轿游行仪式。此外，廊寺庙会还原了《神圣庙会》礼仪，吸引了众多民众的参加。 栋多郡人民委员会副主席何英俊表示，恢复廊寺庙会的传统仪式具有重要的意义，为千年文献的升龙河内之地创造了独特而具特色的价值。

自被承认为国家级非物质文化遗产后，河内市五个目（Mọc）村庙会（包括青春郡和南慈廉郡甲一、政经、巨禄、官仁和冯珖等五村）的仪式得到更加全面的恢复。今年，该庙会包括轿游行仪式、祭祀仪式、舞蹈和民间游戏等活动。

另外，铜古、十三寨和伞圆山圣等其他庙会也恢复了传统仪式。上述庙会都吸引社会的参与，共同维持、实践与传承遗产。社会的同心协力有助于将各项仪式有机会“回生”，回到原来的位置。

河内市文化体育局遗产管理处副处长裴氏香水高度评价社会的作用，在该单位编制各庙会的国家级非物质文化遗产档案，帮助各地方恢复传统仪式时，当地各阶层人民均积极地参与。

*和谐保护与发展

作为国家文化中心的河内市确定对文化发展的投资与其他领域并驾齐驱。 河内市委发布了有关文化发展的计划和决议。其使得首都的文化活动更加活跃，许多新文化类型出现，许多庙会和古老价值得到恢复。

河内市一年中拥有 1206 个庙会，其被视为吸引游客的重要资源，特别是文化旅游成为河内的优势时，总是受到游客尤其是国际游客的青睐，例如香寺庙会、朔庙和扶董庙颂神庙会及古螺庙会等。

越南民间文艺协会主席黎红李教授表示，河内市所有传统庙会都在努力保持其固有价值，使传统庙会恢复到原来的样子，为今天生活创造新价值。 传统庙会总是伴随着当地居民的风俗习惯、美食、手工艺品和表演艺术。这都是河内市经济发展的资源。

当经济和社会生活日益变化时，人们对文化享受需求也随之增加，人们往往寻求更多的传统价值。传统庙会的恢复也不例外，既保留了传统价值，又满足了人民的文化需求。（完）