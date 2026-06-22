河内市总长超300公里的五条地铁线同步开工

6月22日，河内市同步开工建设5条城铁线路，包括：1号线、2号线、8号线、10号线和14号线。这些项目是首都大运量公共交通系统发展路线图中的重要工程，旨在逐步实现城市轨道交通网络规划，并向多方向拓展城市发展空间。Vinhomes - VinSpeed联合体被指定为全部5个项目的EPC（设计、设备采购和施工）总承包商。该市设定的目标是到2030年基本完成这些线路。



在开工建设的5条地铁线路中，8号线（和乐—山同—梅译—三环—岭南—阳舍）规模最大，全长约91公里，其中66公里位于河内境内，并与兴安省和北宁省相连，投资总额约165.6亿美元。



资金规模位居第二的是1号线，全长81公里，连接雄王体育场—玉回—河内火车站—安园—内排，该项目预计全线走地下，投资总额约为389.527万亿越盾（约合148亿美元）。



2号线连接内排机场与陈兴道、上亭区域及雄王体育场，全长约56.5公里，投资规模约271.708万亿越盾（约合103亿美元）。



10号线的路线为古螺—武志公—三环—2.5环—Times City—古螺，全长约43公里，投资总额为206.786万亿越盾（约合78.6亿美元）。



14号线从升龙桥至Ocean Park，全长约32公里，其中27公里位于河内境内，投资总额为58.2亿美元。



由Vinhomes与VinSpeed联合体作为EPC总承包商的5个新城市铁路项目预计将于2030年完工。图自越通社

根据首都100年愿景规划，河内市城市铁路网络总长约979公里。目前，河内市正在运营吉灵-河东线城市铁路以及呠-河内火车站线的呠-纸桥高架段。河内市预计到2035年投资建设约500公里长的城市铁路，随后在2036至2045年阶段继续完善其余约479公里。



总长超300公里的5条地铁线路同时开工建设，标志着首都公共交通系统发展进程迈出了新步伐，同时也为在后续阶段逐步完善规划中的城市铁路网络奠定了基础。（完）