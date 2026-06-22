Báo Ảnh Việt Nam

新闻

河内市总长超300公里的五条地铁线同步开工

随着总长超300公里的5条地铁线路同步推进建设，河内市正在启动有史以来规模最大的城市交通基础设施投资计划之一。这些城市轨道交通线路不仅连接内排机场、和乐高科技园区、新城市区与市中心区域，还将为塑造未来数十年首都的新发展空间奠定基础。

6月22日，河内市同步开工建设5条城铁线路，包括：1号线、2号线、8号线、10号线和14号线。这些项目是首都大运量公共交通系统发展路线图中的重要工程，旨在逐步实现城市轨道交通网络规划，并向多方向拓展城市发展空间。Vinhomes - VinSpeed联合体被指定为全部5个项目的EPC（设计、设备采购和施工）总承包商。该市设定的目标是到2030年基本完成这些线路。

在开工建设的5条地铁线路中，8号线（和乐—山同—梅译—三环—岭南—阳舍）规模最大，全长约91公里，其中66公里位于河内境内，并与兴安省和北宁省相连，投资总额约165.6亿美元。

资金规模位居第二的是1号线，全长81公里，连接雄王体育场—玉回—河内火车站—安园—内排，该项目预计全线走地下，投资总额约为389.527万亿越盾（约合148亿美元）。

2号线连接内排机场与陈兴道、上亭区域及雄王体育场，全长约56.5公里，投资规模约271.708万亿越盾（约合103亿美元）。

10号线的路线为古螺—武志公—三环—2.5环—Times City—古螺，全长约43公里，投资总额为206.786万亿越盾（约合78.6亿美元）。

14号线从升龙桥至Ocean Park，全长约32公里，其中27公里位于河内境内，投资总额为58.2亿美元。

vnanet-vna-potal-chi-tiet-5-tuyen-metro-tao-khung-phat-trien-moi-cho-thu-do-8841153.jpg
由Vinhomes与VinSpeed联合体作为EPC总承包商的5个新城市铁路项目预计将于2030年完工。图自越通社

根据首都100年愿景规划，河内市城市铁路网络总长约979公里。目前，河内市正在运营吉灵-河东线城市铁路以及呠-河内火车站线的呠-纸桥高架段。河内市预计到2035年投资建设约500公里长的城市铁路，随后在2036至2045年阶段继续完善其余约479公里。

总长超300公里的5条地铁线路同时开工建设，标志着首都公共交通系统发展进程迈出了新步伐，同时也为在后续阶段逐步完善规划中的城市铁路网络奠定了基础。（完）

更多>>

越南驻南苏丹野战医院开展儿童健康保护行动

越南驻南苏丹野战医院开展儿童健康保护行动

为响应联合国驻南苏丹特派团的号召以及分区司令部关于支持社区防控霍乱和埃博拉疫情的指示，越南7号二级野战医院向阳光（Sunshine）小学捐赠了医疗物资，并进行了防疫实操指导。
更多

Top