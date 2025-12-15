Báo Ảnh Việt Nam

河内市总结2021-2025阶段安全农产品宣传与发展工作

12月9日，河内市农业与环境厅、河内妇女联合会和农民协会在河内举行2021-2025阶段在河内市范围内宣传、动员生产和经营安全优质农产品和食品的工作总结会议。
越南有机农业与药材合作社代表范氏理在会议上进行主题发言。

在党、国家和人民高度关注食品安全问题的背景下，推动安全农产品的生产和经营被视为保护公众健康、实现农业可持续发展的关键任务。


  河内市妇女联合会副主席范氏明香在会议上发言。

 

自2017年以来，越南政府、越南农民中央协会和越南妇女联合会联合开展了关于安全农产品和食品生产经营宣传动员的协作计划。在此基础上，2021年12月24日，河内市人委会颁布了第301/KH-UBND号计划，以将此项工作在地方具体落实。

近年来，农业与环境厅同两大群众团体紧密配合，集中开展了四个核心任务：大力推进安全农产品生产经营的法律法规和知识的宣传；持续指导和推广先进的生产模式和流程；形成多个安全农产品供应链；支持生产和连接销售的工作也日益高效。

与此同时，各级妇联和农民协会加强了社会反馈和监督的作用，主动发现食品安全违规行为。许多安全农产品生产的先进典型获得表彰，为民众和企业创造了动力。

据河内市农业与环境厅质量、加工与市场开发处处长阮氏秋姮介绍，各单位的同步协作使得宣传活动广泛传播到民众和生产经营主体。信息技术、数字平台和可视化传播形式的应用也使内容更易于理解和广泛接触。

在会议上，河内市农民协会副主席张文戎也指出，协作活动推动了会员和农民主动改变生产方式，应用新技术，加强联结，以创造安全农产品，助力首都都市农业、绿色和可持续农业的发展目标。消费者的购买趋势也明显转向优先选择品牌化和来源透明的产品。

 

  河内市农民协会副主席张文戎在会议上发言。

 

在会议上，各位代表不仅评估了已取得的成果，总结了经验教训，还讨论了多项核心解决方案，以在下一阶段继续维持和发展协作计划。
 
农业与环境部质量、加工与市场开发局副局长黎伯英建议河内市继续与各级农民协会和妇联合作，加强宣传、组织培训班、开展对话，动员安全农产品生产经营，同时大力推动签署承诺书，确保生产、保藏、加工和消费环节的安全。

 

 各位代表参观河内市安全农林水产品展位。 

此外，推广链条式安全生产模式、应用高科技、采纳先进管理体系，并以生态、循环、有机农业为发展方向，被视为重要的定位。专业机构也将加强协作检查、监督各地农产品的生产和经营过程，及时发现和处理食品安全违规案件。

 

报道/越南画报 功达 译/何芳

