河内市总结2021-2025阶段安全农产品宣传与发展工作

在党、国家和人民高度关注食品安全问题的背景下，推动安全农产品的生产和经营被视为保护公众健康、实现农业可持续发展的关键任务。



此外，推广链条式安全生产模式、应用高科技、采纳先进管理体系，并以生态、循环、有机农业为发展方向，被视为重要的定位。专业机构也将加强协作检查、监督各地农产品的生产和经营过程，及时发现和处理食品安全违规案件。