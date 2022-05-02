河内市开展至2030年文化发展战略

该计划颁布的目的在于贯彻落实战略和加大战略内容宣传力度，明确首都政治系统、各级和各行业以及人民对建设和发展城市文化、塑造河内人形象的认识、责任和具体行动，最大限度发挥文化资源，创造内在力量，为实现首都快速和可持续发展目标做出贡献。

河内市到2025年，远期到2030年的总体目标是塑造河内人形象和全面发展河内文化，符合时代趋势和第四次工业革命的要求；建设社会生活中各领域健康文化环境；提高各文化模式的质量，不断提高人民精神生活水平，逐步缩小城乡之间文化享受差距。

在确保保护与发展和谐关系的基础上发展文化，充分发挥富有千年文化的首都传统文化特色的潜力、优势和文化价值；推进融入国际进程，吸取人类文化精髓，为培育和发展升龙-河内文化价值，塑造优雅、文明的河内人形象，建设联合国教科文组织创新城市——河内、向地区和世界推介和提高河内乃至越南地位和形象做出贡献。

河内将增加对发展文化的投资，特别是将文化工业发展成为重要经济产业，为推动经济社会快速可持续发展注入动力，出台引进和重用人才，动员资源来发展河内文化等的突破性政策。

在保护和发挥文化遗产价值方面，河内市力争95%的国家特殊遗迹和70%的国家级遗迹得到修缮；每年20%的城市级遗迹获修缮。

截至2025年阶段，河内市还将提出将首都文化产业建设成为重要经济产业，推动经济、文化和社会发展的新动力；改善同步和现代基础设施，完善体制和为发展专业性文化做好准备；文化工业产品质量高、丰富多样、有品牌和富有河内文化特色，能与地区各国进行竞争，维护和发展创新城市品牌，对城市区域生产总值的贡献率达到5%左右等的目标。

到2030年，首都文化产业基本成为经济拳头产业，助推其他领域强劲发展。河内跻身东南亚文化产业最发展城市和最具影响力的创新城市行列。

为了实现该战略，河内市已提出11项重要任务和措施，要求各级政府和行业紧跟党的主张和路线、国家的法律、首都的优势和潜力来主动落实，确保高效、节约和符合城市实践情况。（完）