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河内市已向Blackpink颁发演出许可

河内文化体育局7月4日表示，该机构刚发文批准IME 音乐有限公司（总部位于胡志明市第一郡）关于韩国女团Blackpink在河内进行艺术演出的申请。
按照申请文件，演出节目名为“世界巡回演唱会”。世界巡回演唱会越南站将于2023年7月29日至30日下午5时在河内美亭国家体育场举行。

Blackpink将演出13首歌曲，包括：泰迪•朴(Teddy Park)、Bekuh Boom的《DDU-DU DDU-DU》；泰迪•朴、钟丹尼 (Danny Chung) 的《关闭》（Shut Down）；Bekuh Boom、 Dominsuk的《Typa Girl》；泰迪•朴(Teddy Park)、Seo Won Jin的《留在我身边》（Stay）；泰迪·朴、R. Tee 的《玩火》；泰迪•朴、Bekuh Boom 的《吹口哨》；Jisoo、Jennie、R. Tee的《相思女孩》（Lovesick Girl） 等。

Blackpink是韩国流行音乐顶级女子演唱组合;由金智秀(JISOO)、金珍妮(JENNIE)、朴彩英(ROSÉ)、LISA四名成员组成。这是该女团首次赴河内举办演唱会，令越南歌迷特别是年轻人兴奋不已。

在抵达河内之前，粉墨于2022年10月在首尔开始“Born Pink”世界巡演。此后，该女团在北美、欧洲和亚洲演唱会的门票连续售空。河内“Born Pink”演唱会将于7月7日正式开放售票。（完）
 

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