目前，河内市共有23所高质量学校。根据实际评估及各地的报告，该市预计将再发展37所高质量学校，旨在形成一个具有实质性且在全系统中发挥引领作用的高质量教育体系。这不仅是一项单纯的技术性调整，更是教育发展思路的转变，旨在贯彻落实越共中央政治局于2025年8月22日颁布关于教育培训突破发展的第71号决议（71-NQ/TW）以及河内市委的第5号行动计划（05-CTr/TU）。

​在已获认定的23所高质量学校中，包括17所公立学校和6所非公立学校。从近年来的实践来看，河内市发展高质量学校体系不仅停留在政策导向上，而且正在服务于明确的具体目标。其中，提升教育质量的目标已初步通过在硬件设施、学生班额和教学课程等方面的标准得以实现。



与此同时，高质量学校通过主动构建和创新教学方法，产生了广泛的辐射效应，促使其他公立学校调整教学思路，加强信息技术应用，并注重学生能力培养。此外，高质量学校的出现也为家长提供了更多选择，有助于缓解重点学校的压力。

为落实中央政治局的第71号决议和河内市委第05号行动计划，河内市将在未来阶段继续在经济社会条件优越的地区推广高质量学校模式。国家将保障其具备与普通公立学校同等的条件，而家长则承担高质量服务的费用；同时，学校将提供高质量标准的配套服务体系，并公开透明地履行教育质量承诺。

​河内教育培训局领导表示，未来的高质量学校模式不仅是技术性调整，更是教育发展方式的变革。高质量学校的课程体系将包括基础课程和补充强化课程，设计思路将从“内容强化”转向“开放性、整合性及能力导向型课程”，并重点关注外语、STEM、数字技术、艺术特长及体育运动。

为了严格控制质量，高质量学校将接受常态化维护与监管；同时，将建立撤销机制，确保学校荣誉与实际质量挂钩。



根据实际评估和各地的报告，河内市预计将再增设37所高质量学校，其中包括4所幼儿园、12所小学、13所初中和8所高中，使全市高质量学校总数达到60所。这些学校是基于具备质量基础和实施条件、符合社会需求，并确保不影响普及教育、不盲目扩张且符合学校网络规划的原则选拔而出的。



扩建高质量学校体系的计划受到了河内众多家长的关注。许多观点认为，这一举措顺应当前趋势，有助于为学生创造更多获取更优学习环境的机会，尤其是在教育质量需求日益增长的背景下。如果能以合理的路线图实施，严格把控质量并配套适当的支持机制，该计划将给家长和学生更多的选择，并助力提升首都教育的总体质量。（完）