河内市将多处办公场所进行搬迁 拟新建一座城市公园

河内市政府就将还剑湖以东区域建成特殊公园——广场区域的建筑方案研究达成一致。其中，详细考察富有价值，需要保护的建筑工程（如文化体育局、文学研究所的法式建筑），以及标志性建筑物、遗迹（如胡志明主席造访电灯厂的历史革命遗迹），以提出适当的使用功能建议。



市人民委员会指示相关单位研究规划，组织还剑湖以东区域的地下空间（约三层地下空间），连接南升龙-陈兴道2号城市铁路线C9站的地下空间，并在施工过程中对需要保护的建筑物采取适当的技术措施。



还剑湖以东区域公共空间扩展区域面积超过2万平方米，约有10个机关办公地点和40户居民。市政府就投资项目范围内的组织和居民征地拆迁补偿安置工作相关机制、政策制定方案达成一致。



对于文化与体育局、越南社会科学院旗下文学研究所、河内人口分局、河内盲人协会的办公地点，市政府指示市建设局牵头核查市政府管理的房屋和土地资源，并提出上述单位搬迁后新办公地点的建议。



对于国家输电总公司、北方电力总公司、河内电力总公司、电力酒店的办公地点，市-规划建筑局研究并建议纸桥新区为上述单位的新办公地点。

河内城市轻轨呠—河内火车站段。图自越通社

市政府责成还剑郡核查该郡土地资源，以安排还剑电力公司和国库办公室的新办公地点，并在3月25日前完成这两个单位的办公地点安排或提出方案。



对于项目区域内的居民，市农业与环境局研究并建议市政府对居民实施最高补偿机制和政策，为符合条件的居民安排安置用地（在东英县）以及安置房。



东英县抓紧核查并就服务于包括还剑湖以东区域改造项目在内的市重点项目安置工作的约100公顷土地资源向市政府作报告。（完）