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河内市委书记陈德胜会见中国广西壮族自治区党委书记陈刚
会谈中，双方一致认为，近年来，河内与广西在多个领域的合作关系保持稳定取得了积极成果。双方在发展高新技术产业、数字化转型及跨境创新生态系统对接等方面具有巨大的互补潜力。
河内市希望今后继续与广西加强在维持双边接触、高素质人力资源培训、经贸、物流、旅游和科技等领域的合作关系。
在2025年广西与河内签署的合作备忘录基础上，双方将集中落实各项合作内容，其中建议广西研究在河内设立广西科技与创新中心分中心，河内市政府将为该分中心的发展创造一切便利条件。
值此机会，陈德胜代表河内市委、政府和人民邀请陈刚同志在适当时候访问河内。
广西壮族自治区党委书记陈刚认为，在两党两国领导人的领导下，中越两国人民的特殊友谊日益深厚，双方政治互信提升至新高度。广西愿与河内团结一道，将高层互信与友谊转化为两地之间的具体合作项目。
针对河内市委书记的提议，陈刚同志强调将积极推动双方在智慧城市建设、科学技术发展、干部培训、环境污染治理及民间交流等方面的合作。
陈刚高兴地接受了河内市委书记的邀请，并希望未来能与河内市委书记就更多合作计划深入交换意见，有助于推动两地合作日益走深走实，为推动两地合作不断深化、打造两国合作亮点作出贡献。（完）