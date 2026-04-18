河内市委书记陈德胜会见中国广西壮族自治区党委书记陈刚

越通社特派记者报道，4月16日，在随同越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团对中国进行国事访问期间，越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜在南宁会见了中国广西壮族自治区党委书记陈刚。这是河内市委书记陈德胜履新后的首次访问，也是落实两国领导人战略方向的重要活动之一。

会谈中，双方一致认为，近年来，河内与广西在多个领域的合作关系保持稳定取得了积极成果。双方在发展高新技术产业、数字化转型及跨境创新生态系统对接等方面具有巨大的互补潜力。

河内市希望今后继续与广西加强在维持双边接触、高素质人力资源培训、经贸、物流、旅游和科技等领域的合作关系。

在2025年广西与河内签署的合作备忘录基础上，双方将集中落实各项合作内容，其中建议广西研究在河内设立广西科技与创新中心分中心，河内市政府将为该分中心的发展创造一切便利条件。

值此机会，陈德胜代表河内市委、政府和人民邀请陈刚同志在适当时候访问河内。

广西壮族自治区党委书记陈刚认为，在两党两国领导人的领导下，中越两国人民的特殊友谊日益深厚，双方政治互信提升至新高度。广西愿与河内团结一道，将高层互信与友谊转化为两地之间的具体合作项目。

针对河内市委书记的提议，陈刚同志强调将积极推动双方在智慧城市建设、科学技术发展、干部培训、环境污染治理及民间交流等方面的合作。

陈刚高兴地接受了河内市委书记的邀请，并希望未来能与河内市委书记就更多合作计划深入交换意见，有助于推动两地合作日益走深走实，为推动两地合作不断深化、打造两国合作亮点作出贡献。（完）