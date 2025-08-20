河内市启动2025年手工艺村产品大赛

为庆祝八月革命胜利 80 周年和国庆节，8 月 19 日，河内市农业与环境局正式启动“2025 年河内市手工艺村产品大赛”。该大赛旨在表彰和鼓励全市各手工艺村研究、设计和创造既承载地方文化、历史价值，又具备创新性、技术性、艺术性、实用性、环保性并符合市场趋势的产品。



此次大赛是“2025 年国际手工艺村保护与发展节”系列活动之一，该节将于 2025 年 11 月在升龙皇城举行。大赛同时也为保护与发展传统职业、手工艺村和传统手工艺村作出贡献；有助于传承和弘扬民族文化特色；提升在国内外市场的竞争力；同时为作者们搭建一个交流、学习和分享经验的平台，从而提升产品价值、拓展消费市场，并对外出口。



参赛产品为手工艺美术类产品，涵盖以下手工艺村产品类别：藤、竹、叶、草制品；磨漆、螺钿、贝壳、木雕工艺；陶瓷与玻璃制品；刺绣；石雕、金属工艺、花艺、绘画等。参赛作品必须具有新颖的创意，不得抄袭；具有较高审美价值；设计造型优美、紧凑、独特；具有艺术性与装饰语言的现代感；纹样、图案与色彩和谐统一。

大赛组委会高度重视产品突出传统特色，能够传递并体现越南文化内涵，且具有符合当今生活需求的使用价值。



参赛产品需具备较高商业价值，例如：使用价值高、市场潜力大、适合批量生产或具备发展潜力；优先使用国内原材料，便于运输，符合市场需求并具备良好的出口前景。特别鼓励小巧精致、富有文化特色、适合作为礼品和纪念品的产品。



参赛产品必须是作者或作者团队自主创作和设计的新品，而非抄袭作品；不得是已在其他国内外比赛中获奖的产品。每位作者或作者团队可提交 1 件或多件产品（或系列产品）参赛。作者或团队需自行承担与参赛产品相关的知识产权与法律责任。



大赛奖项设置，1 个特别奖、5 个一等奖、15 个二等奖、25 个三等奖和 30 个鼓励奖。除上述奖项外，获奖作者还将获赠纪念章和大赛组委会颁发的获奖证书。（完）