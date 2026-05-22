河内市加强对E10生物汽油转换路线图的监管

根据越南工贸部第50/2025/TT-BCT号通知的规定，自2026年6月1日起，全国流通的无铅汽油必须掺混为E10生物汽油。为实现这一路线图，河内市市场管理分局正集中加强宣传与监督工作，保障市场供应来源稳定，同时保护消费者的合法权益。



按规定，生物汽油是指燃料乙醇和普通汽油（主要包括E5RON92汽油和E10汽油）按适当比例混合而成的，目的是减少环境污染排放，限制对化石燃料的依赖，促进绿色可持续的经济发展。



根据越南工贸部2025年第50号通知，自6月1日起，全国流通的无铅汽油必须掺混为E10生物汽油；与此同时，E5 RON92汽油仍可继续使用至2030年12月31日。

为确保路线图如期实施，河内市市场管理分局要求成品油经营企业主动保障相关必要条件，做好销售 E10 汽油的准备，避免中断燃料供应，以满足当地的消费和生产需求。



同时，各成品油经营企业严格执行有关商品质量、计量检测、明码标价的各项规定，必须在销售区域的显著位置明确标示成品油具体标号和类别，不得借能源转型之机开展囤积居奇、捂盘惜售、哄抬物价或任何形式的贸易欺诈行为。



河内市市场管理分局代表指出，E10生物汽油转换路线图是越南兑现减排承诺、保护环境、顺应清洁能源消费潮流的必然举措。



市场管理力量将加强与相关部门的协调，对成品油市场进行检查和监管，确保各企业遵守有关商品质量、产地和类型的规定。同时，将严厉打击利用转换路线图进行投机、囤积居奇、扰乱市场的行为。（完）