河内市力争建设智慧城市

河内市人民委员会刚刚同意交通运输局的提议， 从2024年6月至12月在当地试点开展智能交通系统。这也是河内市在智慧城市中逐步形成智能交通系统的努力之一。

据由越南军队电信工业集团（Viettel）提出的试点方案，Viettel将在河内公共交通管理和运营中心（巴亭郡金马街1号）设立智能交通运营中心，在纸桥郡范文白街2 个十字路口试点安装设备。

智能交通系统的功能包括交通监控系统、提供交通信息、交通管制、支持处理违反交通秩序和安全的行为、公共交通管理、事故管理、交通基础设施管理、停车场管理和公共交通电子票管理等。

河内市交通运输局领导表示，可持续发展智能交通系统是世界各城市的发展趋势。智慧交通系统的建设也是建设智慧城市的重要一步。

河内市委2022年12月30日发布关于“到2025年和远期展望至2030年促进数字化转型和建设河内智慧城市”的第10号决议确定到2030年，河内市基本成为现代智慧城市，逐步连接本地区及全球的智慧城市网络。其中，智能交通是智慧城市中的重要内容之一。

为加快智能交通项目的实施进程，有关部门正在积极主动地研究、制定并建议河内市人民委员会颁布智能交通系统的架构框架和标准，建立服务于智能交通系统的设备技术标准体系。

据河内省交通运输局的报告，河内市自2014年起通过投资总额达2310亿越盾的改造与升级交通信号控制中心及周边设备改造升级项目（一期）开始将科技应用于当地智能交通管理和运营活动。另外，部分单位还提供实用程序，例如“河内公交车地图”应用程序；公交车监控摄像头和保障安全秩序；道路交通基础设施系统管理和维护软件和部分公交线路试点电子票卡等。（完）