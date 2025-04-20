河内市公布30个郡、县、市的详细方案

4月20日，河内市人民委员会发布了关于乡级行政单位调整方案的通知。根据该方案，河内市总面积近3360平方公里，共有30个县级行政单位，人口约超过850万人，乡级行政单位将从526个减少至126个。

具体来说，河内市12个中心城区共有153个坊，面积占全市的9%以上，人口占42%。其中，龙边郡面积最大，为56平方公里；还剑郡面积最小，为5.17平方公里。黄梅郡人口最多，超过43万人；西湖郡人口最少，为16.7万人。

调整情况如下：



还剑郡：从18个坊合并为2个坊，即还剑坊和南门坊。

巴亭郡：从13个坊合并为3个坊，即巴亭坊、玉河坊和讲武坊。

栋多郡：从17个坊合并为5个坊，即栋多坊、金莲坊、文庙-国子监坊、Ô Chợ Dừa坊。

二征夫人郡：从15个坊合并为3个坊，即二征夫人坊、白梅坊和永绥坊。

新成立的红河坊面积16.61平方公里，人口12.6万人，由还剑郡章阳坊、福新坊；舍坊（巴亭郡）；西湖郡大部分的日新坊、四莲坊、安妇坊；二征夫人郡的白腾坊、青良坊；西湖郡的部分富尚坊、广安坊；龙边郡的玉瑞坊、菩提坊组成。

其他调整包括：



西湖郡：从8个坊合并为2个，即西湖坊和富尚坊。

龙边郡：从13个坊合并为4个，即龙边坊、菩提坊、越兴坊、福利坊。

纸桥郡：从8个坊合并为3个，即纸桥坊、义都坊和安和坊。

河东郡：从15个坊合并为5个，即河东坊、阳内坊、安义坊、富良坊和建兴坊。

黄梅郡：从14个坊合并为7个，即黄梅坊、永兴坊、相梅坊、定公坊、黄烈坊、安舍坊、岭南坊。

青春郡：从11个坊合并为3个，即青春坊、香亭坊和芳列坊。

北慈廉郡：从13个坊合并为5个，即西就坊、富演坊、春亭坊、东厄坊、上吉坊。

南慈廉郡：从10个坊合并为4个，即慈廉坊、春芳坊、西沫坊和大沫坊。

17个县及山西市（县级）共有373个乡、坊和镇，占据了91%的面积，人口接近58%。其中，巴维县面积最大，为421平方公里；清池县面积最小，为63平方公里。人口方面，东英县人口最多，为42.7万人；山西市人口最少，为15.5万人。

山西市将从13个乡级行政单位合并为3个，即山西乡、松善乡和台仿乡。（完）