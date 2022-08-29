河内市全力实施第15号决议 力求突破全面发展

河内市委书记丁进勇日前签发了河内市党委实施越共中央政治局关于“到2030年、展望至2045年河内市首都发展任务方向”的第15号（15-NQ/TW）决议的第16号（16-CTr/TU）行动计划。

河内市明确到2030年的各项目标、要求和指标以及8项核心任务和解决方案，以凝聚河内市党委、政府和人民在推进第15号决议落地生效过程中的高度共识和力量，从而实现全方位且突破性发展。



在大力调整经济结构与促进增长方式转变，调动且高效利用各种资源齐头并进的基础上推动首都河内快速可持续发展是重点任务之一。



具体，河内市着力调整经济结构和促进增长方式转变，以科学技术和革新创新为经济社会发展的主要动力。有效利用人力资源，加强第四次工业革命科技成果应用。

大力推进数字化转型、数字经济和数字社会发展以及各种新经济模式（都市经济、绿色经济、循环经济、共享经济、夜间经济）发展并与转移劳动力就业结构相结合。

与此同时，不断提高多因素生产(TFP)和数字经济对地区生产总值（GRDP）的贡献率；2025年劳动生产率平均增长7.0-7.5%，2030年达7.5%； 到2025年，该市政治体系中各机关基本完成数字化转型。

值得注意的是，河内市重点发展金融、银行、保险、物流等高附加值服务业； 将河内建设成为北部地区领先的金融银行中心等。

河内市也着力将文化、旅游、尤其是文化旅游发展成为支柱经济产业；通过价值链发展电子商务平台； 按规划集中发展工业园区和产业集群等。

河内市力争到2025年形成国家“一乡一品”产品创意设计与介绍中心。每个县（市）兴建至少一个与旅游相结合的“一乡一品”产品创意设计与介绍中心“一乡一品”产品创意设计与介绍中心。



在农业发展方面，河内市集中提高农业生产效率，力争到2025年，高新技术农业产值占农业总产值的比重达到70%； 到 2030 年达到 80%。

另外一项重点任务是将河内建设成为文化融合结晶的中心，推动首都文化发展，与升龙—河内千年传统相称。



河内市将为吸引社会各方面资源投入教育培训发展出台优惠机制和政策。

同时,完善创新创业生态系统，将河内市建设成为全国和地区的一流革新创新、技术研究、发展和转让中心。



按照行动计划，河内市委将集中指导完成环城公路建设，增建一个国际机场等。（完）