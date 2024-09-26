河内市促进“淡季”旅游升温

河内旅游局正在同有关部门、单位和企业实施炎热季节促进旅游业发展的措施。河内是全国大旅游中心之一，旅游产品丰富，包括文化旅游、度假旅游和手工艺村旅游等。

河内市住宿场所较多，其中包括许多四到五星级酒店。据河内旅游局的统计数据，全市住宿场所达3760家，客房数量达71246间。从2024年初至7月份底，河内市接待国际游客量达343万人次，较2023年同期增长42.5%；国内游客达1301万人次，较2023年同期增长5.8%。

河内市已在夏季期间多措并举吸引游客前来观光，推出许多新旅游类型和旅游产品，河内JW 万豪酒店、丝绸之路（Silk Path）、索菲特传奇大都会酒店（Sofitel Legend Metropole）和荣耀度假村（Glory Resort）等住宿场所业推出优惠促销活动。对于旅游产品，河内市注重开发文化旅游和手工艺村旅游。

河内大剧院。图自越通社

为帮助游客“避暑”，河内市充分利用气候凉爽的山区，例如石室、美德、朔山等大片郊区，特别是拥有许多美丽瀑布和溪流的巴维县发展生态旅游、休闲度假、保健养生等类型。

巴维山美利亚度假村管理者表示，夏季，参加露营旅游的游客数量相当多，其中不少外国游客想要体验自然生态旅游产品。凭借现有的自然生态价值，巴为国家公园的露营旅游正在成为河内人民无需远行的颇具吸引力的旅游产品之一。上述措施显示河内市在淡季吸引游客眼球的正确方向。

然而，河内旅游局副局长阮鸿明认为，河内旅游业需要继续改善，各住宿场所应打造具体旅游产品套餐，旨在吸引国内游客前来参观，如优惠服务、众多配套活动、形成从住宿到娱乐的服务供应链等。

另外，部分旅行专家建议除了优惠价格和刺激需求的政策外，河内需要推出体验旅游产品，让游客停留更长时间。为发展四季旅游，河内继续大力打造新旅游产品，如农业农村旅游和河游等新旅游产品，增加对游客的体验。（完）