河内市促进与澳大利亚各地的合作关系

据越南通讯社驻悉尼记者报道，以河内市委副书记、市人民议会主席阮玉俊为首的河内市代表团从3月31日至4月3日对澳大利亚进行工作访问。

3月31日，阮玉俊一行与新南威尔士州参议院副议长罗德尼·约翰·罗伯茨（Rodney John Roberts）举行工作会议。

阮玉俊希望罗伯茨和新南威尔士州议员积极发挥桥梁纽带作用，促进河内市与悉尼市和澳大利亚其他地方之间的友谊，加强双方企业投贸易投资促进、旅游、教育培训等领域的对接活动；继续为在澳大利亚生活、学习和工作的越南人群体创造良好条件。

罗德尼·约翰·罗伯茨认为，在两国关系升级为全面战略伙伴关系的背景下，此访意义重大，并重申，将继续协调和促进包括悉尼市在内的新南威尔士州与河内市之间的友好关系。

当天下午，河内市代表团出席2025年河内—澳大利亚投资贸易与旅游促进会。

阮玉俊在促进会上致辞时强调，在2024年两国关系升级为全面战略伙伴关系之后，越澳关系不断发展并取得务实成果。除政治外交关系外，经贸投资合作也不断升级。各项自贸协定签署将成为两国打造投资、贸易和旅游环境的前提。

阮玉俊强调，河内是一个安全、有吸引力且具有潜力的目的地，为包括澳大利亚在内的外国企业和投资者提供有利的投资环境。河内市政府始终重视，并愿陪伴以及为在河内投资和经营的企业创造便利条件。

越南驻悉尼总领事阮青松认为，双方在招商引资、贸易、旅游等领域合作空间巨大，并相信，会后双方将开展更多交流活动、市场调查、共同制定贸促活动，特别是在投资、贸易、旅游、教育、科技、数字化转型等领域。

会议期间，河内市代表团出席河内企业与澳大利亚企业间的合作谅解备忘录。

阮青松接受越通社记者的采访时表示，河内市工作代表团此访是在越南与澳大利亚签署关于将双边关系提升为全面战略伙伴关系的协议之后，两国政治互信处于最高水平，经贸合作持续深化发展的背景下进行的。阮青松说，会议期间越南与澳大利亚企业签署的三份合作谅解备忘录彰显了双方互信、决心和长远愿景。

新南威尔士州商业协会投资和国际贸易高级顾问Grame Barty评价，澳大利亚与越南的合作关系起着重要作用，涵盖金融科技、教育、能源、农业和关键产品等各个领域。双方各有优势，可以优势互补。新南威尔士州政府一向鼓励和支持澳大利亚企业赴越南投资。

*4月1日，河内市工作代表团对澳大利亚首都首都堪培拉进行工作访问。

首都行政区规划部长斯蒂尔（Chris Steel）与河内工作代表团举行工作会议时，双方就促进经济增长、规划管理、交通、废水和废物处理、改善空气环境、可再生能源等共同关心的领域交相互分享经验。

关于今后两国首都友好合作的方向，双方同意推动各级代表团互访活动，加强投资、贸易、旅游、教育培训、文化等领域合作。同时，考虑签署河内与堪培拉正式合作协议。

*访问墨尔本市期间，4月2日，河内市工作代表团造访维多利亚州议会，出席众议院全体会议，并与维多利亚州下议院议长玛丽·爱德华兹（Maree Edwards）举行工作会议。

阮玉俊建议，维多利亚州议会充分发挥桥梁作用，推动澳大利亚各地与河内市在多个领域的友好合作关心；继续关心并为在墨尔本市及维多利亚州各地生活学习的越南社群创造有利条件。

随后，河内市工作代表团造访了在澳越南企业家协会。

访问期间，河内市工作代表团造访越南驻澳大利亚大使馆和越南驻悉尼总领事馆。（完）