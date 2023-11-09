河内市优先促进绿色发展领域的投资项目

河内市人民委员会副主席阮孟权表示，河内市处在快速发展的阶段，该市非常重视生活污水和工业废水的处理工作。凭借Techcross公司在污水处理方面的能力，以及其在胡志明市实施废水处理项目的经验，将为河内开展类似项目创造便利的条件。



阮孟权欢迎按照公私合作形式与Techcross进行合作的构想，特别是在城市和农村领域的合作。阮孟权指示建设局作为窗口，讨论与Techcross公司的进一步合作。



河内市优先在农业、旅游、教育卫生以及高科技、配套产业、生物产业、高科技农业、新材料、环保技术、绿色能源等附加值高的关键领域进行投资。



Techcross 公司总经理Kim Jung Chul强调，该公司具有在全球实施100多个项目的经验。在越南，该公司为海防LG屏幕公司提供废水处理服务。同时，该公司以公私合作形式在胡志明市开展另一个项目。



Kim Jung Chul表示，越南尤其是首都河内经济发展迅猛，是Techcross公司重点关注的市场。Kim Jung Chul希望河内市推荐具有可行性的项目。



越南外商投资企业协会副会长阮英俊表示，有针对性地筛选投资项目，确保可持续发展是极为必要的问题。河内市重点关注高科技领域和环保型项目。目前，许多投资者希望对河内市污水处理项目进行投资，为当地绿色增长贡献力量。



据河内市人民委员会的报告，韩国目前是河内市第三大外国投资来源地。从1986年至2022年底，河内市吸引韩国外商直接投资累计达79.2亿美元。 2023年前9个月，河内市吸引了来自韩国的约7350万美元的资金。韩国政府向河内市提供8个项目总额1796万美元的ODA援助资金。（完）