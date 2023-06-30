河内市仆寺-范玉石交通枢纽立交桥落成

6月30日上午，河内市人民委员会举行了栋多郡仆寺（Chùa Bộc）街至范玉石交通枢纽立交桥落成仪式。

仆寺街至范玉石交通枢纽立交桥是三级公路大桥，设计荷载0.65HL93，双向车道, 全长318米，桥面宽9米。

河内市交通工程建设投资项目管理委员会主任阮志强表示，在项目实施过程中面临多方面的困难，施工场地狭窄，交通复杂，拥有许多需迁移的地下工程。此外，因受新冠肺炎疫情的影响，建材价格攀升等。但在河内市委和人民委员会领导的及时指导，栋多郡人民委员会、各厅局和当地居民的配合和帮助下，在施工2年后，项目已如期完成，确保进度、质量和城市的美观。

河内市人民委员会副主席杨德俊在落成仪式上发表讲话时强调，仆寺-范玉石交通枢纽立交桥建设项目是河内市2016-2020年阶段重点交通工程之一。项目落成投入运行将减轻周边地区各条街道的交通负荷，是解决城市交通紧迫问题的有效措施，形成城市框架交通基础设施系统。

杨德俊建议在该工程投入运行后，为了有效发挥投资效果，河内市交通工程建设投资项目管理委员会需尽快责成承包商尽早按照建设专业机关的要求完善相关内容，如期向管理单位移交工程项目，按照规定进行各项目验收决算工作等。

仆寺-范玉石交通枢纽立交桥建设投资项目投资资金超过1470亿越盾，施工时间18个月，在完成提升仆寺-范玉石-孙室松-栋作交通枢纽的交通能力工作后将有助于解决该地区交通拥堵问题。（完）