河内市为国庆80周年庆典做好准备

6月11日，越共中央委员、河内市委副书记、市人民委员会主席陈士青主持召开了越南国庆80周年纪念活动、阅兵和游行活动筹备委员会会议。该庆典活动将于9月2日上午在巴亭广场及首都中心主干道隆重举行。

河内市文化体育局局长范春才在会议上汇报称，预计将有约4万人参加此次活动，包括嘉宾、阅兵队伍和广大人民群众。这是国家级的重要事件，受到党、国家及中央各机关的高度关注。

庆典活动将包括阅兵、群众游行以及多项富有民族历史与文化特色的文艺演出，众多知名艺术家将参与表演，为活动增添浓厚而热烈的节日氛围。特别是在9月1日晚将举行一场大型艺术晚会，众多顶级艺术家将献艺，带来体现越南文化精髓的精彩节目。

筹备委员会目前已部署10项核心任务，包括模型设计与施工、安全保障、环境卫生、医疗应急方案等；同时还将设立免费饮水点和人民群众、游客休息区。

河内市人民委员会主席陈士青强调，要早谋划、早准备，制定多种预案以应对各种情况，尤其是在安保和交通安全方面。公安、军队及相关单位将协调配合，严格安保措施，确保活动绝对安全。

他同时要求各厅局密切协作，确保各项工作落实到位，特别是要加强宣传工作，在全社会营造喜庆、热烈的氛围。宣传活动将通过多种媒体广泛开展，以提高人民对国庆节历史意义及民族文化价值的认知。

国庆80周年纪念活动将成为全国人民的重要节日，不仅展示民族自豪感和首都河内80年来的发展成就，也是一场弘扬民族精神、激发团结爱国情怀的盛大庆典，成为全国人民和游客共同缅怀光辉历史、面向美好未来的重要时刻。（完）