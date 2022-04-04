河内市一至六年级学生将于4月6日返校上课

4日，河内市人民委员会副主席渚春勇已就30个郡（县，市）的各所学校小学生（一至五年级）和初中一年级（六年级）学生返校上课事宜向教育培训局、卫生局、各郡（县，市）人民委员会下发第976号文件。

据此，河内市人民委员会原则上同意教育培训局4月4日递交的第844号呈文，同意小学生和初中一年级学生将于4月6日（星期三）返校上课。学生将按照学校的教学计划学习。目前，幼儿园学生尚未返校。一至六年级学生全天上课，午间校内正常午托。

关于实施原则，各所学校在家长自愿和同意的基础上开展线下学习和教学工作并开展在校用餐等。学生需满足教育培训局和卫生局新冠肺炎疫情防控指南中各项要求；准备好基础设施，制定疫情防控演习计划和环境清理卫生工作等。

河内市教育培训局的呈文指出，目前，城市新冠肺炎疫情情况已有好转，教育工作者和学生中新冠肺炎感染者数量已大幅下降。教育培训局已则成各郡（县， 市）教育培训处征求小学生和初中一年级学生家长的意见，结果75%以上学生家长同意让其子女返校上课。

河内市人民委员会和教育培训局主持并同卫生局配合，即时更新教育培训部和卫生部有关教育培训活动的信息和规定。各郡（县， 市）根据当地具体疫情情况决定让学生返校上课并对自己的决定负责。（完）