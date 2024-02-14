山西古城于明命皇帝三年即1822年建成，这是越南独一无二的红土石军事堡垒。至今，山西古城仍原样保留着许多文化、历史、建筑、军事、科学等遗产的价值。

山西市人民委员会《山西古城》一书中有记载：此前山西是“四镇” 之一，位于京都升龙以西，名为兑镇，是“地灵人杰”之地，拥有特色文化历史传统、富有爱国和革命传统的地方。

在民族历史长河中，山西一直占据了重要军事战略地位，是维护昔日京城升龙和当今首都河内的铁堡垒之一。

多年从事山西古城进行考古研究的越南考古学协会主席宋忠信认为，在侵占土地当作殖民地山之战在世界各地发生的背景下，山西古城是越南建设最多堡垒时期的代表。经历历史跌宕起伏，目前山西古城仍保留着许多证明北部军事防御工程建设技术的痕迹。山西古城完全是使用当地拥有较多和满足防御工程坚固要求的材料——红土石来建成的。

山西古城方形布局，每条边长400米，总面积约400米。据资料记载，在未被破坏前，这是庞大的工程，平均高度约5米，城脚宽6米，城面宽4米。周边还有深3米、宽20米、周围约2000米的壕沟。护城壕沟与山西城以西南的积江联通。

截至目前，虽然大部分城墙已经被时间所磨灭，但堡垒仍然保留着美丽的空间，拥有护城河，城门敬天殿，旗台等一些工程。过去的一段时间，山西市人民委员会采取了许多措施来保护和弘扬古城的价值。在不久的将来，山西市将在古城周围开通步行街，为首都西部地区的旅游业创造吸引力。

经历了时间的洗礼和战争的破坏已经导致大部分城墙倒塌。但很少有任何堡垒仍然保留着像山西古城那样的具有总体性空间。堡垒周围的全部护城河由红土垒砌驳岸，几乎完好无损，总长度为1800米，宽度为20米。与周围街道相连的是四座桥梁，通向四个正门，包括前门（南向）、后门（北向）以及东正门和西正门等。

山西古城于明命皇帝三年即1822年建成，这是越南最独特的红土石堡垒。经过200年，至今，山西古城仍原样保留着许多文化、历史、建筑、军事、科学等遗产的价值。

山西古城以其中央文化历史价值和独特的建设技术于1924年就被印度支那总督列入遗迹名录。1994年，山西古城被越南文化体育旅游部列入国家级历史遗迹名录。（完）