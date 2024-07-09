河内妇联将举行系列活动来庆祝首都解放日70周年

值此首都解放日70周年之际举行的系列庆祝活动将有助于推动爱国竞赛，营造首都妇联干部、会员和各阶层女性中活跃的竞赛氛围。与此同时，发现和宣传表彰劳动、生产、学习和工作中的模范集体、个人和女性会员，加大对国内外游客推介首都的形象。



2024年9月和10月内，河内市妇女联合会将举行2024年首都模范女性表彰会，70间“爱心房屋”竣工仪式，2024年各级妇女协会自管壁画和花卉路段/街道比赛等活动。



从2024年8月至9月将在河内市举行一系列具有意义的活动，包括身穿奥黛在河内各旅游景点、文化历史遗迹和名胜打卡挑战(Check in Hanoi)，爱心-才华-优雅的首都女性交流活动，首都金莲奖颁奖仪式，河内手工艺村优秀女手工艺人和工匠表彰会，首都妇女创业节，河内农产品推广活动，“首都女性参加建设和平创新城市”论坛等等。



河内市各级妇联将发起2024年河内奥黛月。为了响应该活动，河内市各机关和单位的干部、公务员、职员和劳动者，各家企业工作人员，各学校学生将于每周一和周五一律穿奥黛；鼓励女干部、会员和其他女性在单位重要纪念活动和重要活动穿奥黛。



特别，除了于9月中旬举行的首都女性民间舞蹈比赛外，还举行题为“首都女性融入与发展”奥黛狂欢节，其亮点是10月5日举行在全市579个乡、坊、镇举行的女性身穿奥黛跳民间舞蹈活动。（完）

越通社