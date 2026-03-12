河内大力推进数字化应用服务选举工作

第十六届国会和2026-2031年任期各级人民议会代表选举是重要的政治事件，肯定了人民当家作主的权利和责任。拥有超过600万选民，在126个乡级行政单位的4097个投票区，首都河内是全国选举组织规模最大的地方。河内市公安局特别重视在此次换届选举工作中的数字化应用。



以"逐人核查、逐项校准数据"为方针，河内市基层民警定期亲临所在居住地更新和清理数据，确保人民群众的合法权利和利益，并重点按规定核查、编制选民名单。



目前，河内市全部126个乡、坊已使用全国统一的选民管理软件，直接与国家人口数据库连接。选民名单的编制、调整、补充在数字数据平台上进行，确保每个选民仅在一个地方被列入名单和投票。



除了传统安保活动之外，网络空间的安全保障工作也得到市公安局的特别重视。市公安局下属各单位加强宣传选举规定，同时主动核查、掌握情况，及时发现并严厉处理发布虚假、不实信息，歪曲选举组织工作，在选举前、中、后期煽动破坏团结的行为。



多起在网络空间发布关于市领导的歪曲评论、未经核实信息的案件已被发现并予以处罚，彰显了首都公安力量保障网络空间安全的决心。



河内市公安局已为确保第十六届国会和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的绝对安全做好充分的准备。图自越通社

为了确保换届选举的绝对安全，河内市公安局所属单位已提前部署多项具体、详细、贴合各地实际情况的方案计划。



具体，河内市公安局已制定、颁发并统筹部署了多项确保换届选举治安秩序的指示和计划。同时成立了市公安局选举保护指挥部，以集中统一指导和调度各项方案。此外，首都公安力量主动为市委、市选举委员会确保治安秩序工作建言献策。



在各投票站，基层民警主动考察、掌握当地情况，以制定具体、贴近实际的治安秩序保障方案。



与此同时，河内市公安局消防和救援救难警察力量主动检查各投票站的消防安全条件，并指导各单位、场所配备充足的现场灭火设备，以及制定发生火灾、爆炸事故时的处理方案。



凭借全力量的主动、有条不紊的准备和高度的决心，河内市公安局已为确保第十六届国会和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的绝对安全做好充分的准备。同时，要求每位公安干部、战士发扬高度负责精神，紧贴基层，严守工作纪律和纲纪，为选举日真正成为全民的盛会做出贡献。（完）