河内多措并举刺激体验四至五星级酒店

2024年“河内市民和游客体验河内四至五星级酒店服务”刺激计划是河内旅游局2024年刺激国内旅游需求和提升河内旅游目的地形象的总体项目的活动之一。

该活动有助于提升河内酒店及度假村的形象和品牌，同时提高首都四至五星级酒店的客房入住率。

为响应旅游刺激计划吸引游客前来体验，河内四至五星级酒店推出了许多优惠政策和产品与服务套餐来刺激旅游业，包括：优惠价格政策；刺激旅游业的产品和服务包，例如客房-餐饮茶水聚会预订套餐、客房 - 研讨会 - 接送服务套餐、饮食-游泳套餐、使用服务时可享受折扣券等。

典型的是河内歌剧院酒店的“夏日放纵居家度假”产品套餐；索菲特传奇大都市酒店的“城市假期”、“豪华下午茶”产品、河内西瑞享生活酒店的“快乐暑假”产品等。

各家酒店认为，五星级酒店的价格相当昂贵是许多河内市民和游客的忧虑。因此，希望河内旅游局促进酒店、目的地和旅游企业的对接，以打造有关住宿、美食体验、河内城市旅游、体验夜间旅游等价格合理的旅游产品。

河内市旅游局副局长阮鸿明建议，四至五家星级酒店参与团结刺激计划，不应该打价格战，同时需要打造自己的优质产品和适合游客的产品和服务。此外，与河内旅游总公司合作打造优质旅游套餐以吸引游客，并与河内旅游局协调开展联合宣传活动。（完）