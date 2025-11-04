河内城铁2A线将于11月18日起启用新一代票务系统

具体安排如下：单次票乘客可通过“Hà Nội Metro”手机应用程序购票，凭生成的二维码电子票扫码进出站；未使用智能手机的乘客可在车站人工售票窗口购买一次性二维码纸质票。

60岁以上乘客继续享受免费乘车政策，可直接刷居民身份证或带芯片的公民身份证进站，也可通过App完成实名认证后领取免费电子票。

已持有市交通管理与运营中心试点发行的电子票的乘客，可前往售票窗口办理票务转换，原有余额与有效期将予以保留。

为协助乘客顺利过渡， 11月3日至18日期间，河内地铁将在全线12个车站为乘客办理旧版芯片卡向新系统（包括电子票、NFC卡、公民身份证或EMV卡）的转换手续，转换过程不收取任何费用，原有余额将自动转入。办理时乘客要携带带芯片的身份证件及智能手机。

系统升级期间， 11月10日至15日，各车站将暂停在人工窗口销售旧版日票、周票和月票。乘客仍可在自动售票机购买单次票，并可在窗口购买新型电子票（包括手机电子票、身份证绑定电子票或儿童专用NFC卡）。

过渡期间，每座车站将保留至少2个旧式闸机通道，供尚未完成转换的乘客继续使用。河内地铁建议乘客尽量在11月15日前完成票务转换，以便及时获得服务支持，并避免截止日前出现集中办理导致排队拥堵。

自11月16日起，全线自动售票机将暂停服务，以配合系统全面升级，为新一代电子票务系统的正式启用做好最后准备。(完)