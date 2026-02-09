河内城铁调整高峰时段并自2月9日起启用新版运行图

2月8日，河内市铁路一人有限公司代表称，为执行河内市建设局的指示，更好地满足乘客日益增长的出行需求，特别是高峰时段的客流压力，自2月9日起，该公司将正式调整高峰时间，并在地铁2A号线（吉灵-河东）及3.1号线（呠-河内站）同步启用新版列车运行图。

具体而言，高峰时段（6:30至9:00及16:30至19:30）的行车间隔为6分钟/班（原高峰时段为6:30至8:30及16:30至18:30）。在5:30至6:00以及9:00至16:30的时段内，行车间隔为10分钟/班。

晚间时段（19:30至22:00），行车间隔调整为15分钟/班（此前为10分钟/班）。城市轨道交通各线路的运营时间维持不变，仍为每天5:30至22:00。针对周末（周六及周日）及节假日，地铁2A号线与3.1号线（高架段）全天行车间隔统一为10分钟/班。

与此同时，河内铁路一人有限责任公司通过与多家信誉良好的支付伙伴合作，进一步拓展并实现非现金支付方式多元化。乘客可便捷地使用“河内地铁”（Hanoi Metro）应用程序，通过国内银行账户或银行卡转账进行支付；也可使用Visa国际支付卡以及 MoMo、ShopeePay、VNPT Money等各类电子钱包购票。

在此期间，河内地铁还与合作伙伴合作针对使用非，优现金支付方式的乘客推出多项吸引力十足的优惠与支持计划。具体而言：使用Visa国际支付卡通过闸机的乘客，可享受 100% 票价补贴（即免票），优惠持续至 2月28日。 通过 “河内地铁”应用程序购买单程票的乘客，可享受 100% 票价优惠，优惠持续至 2026年3月21日（该计划仅适用于轨道交通 3.1 号线“呠-河内站”段）。（完）