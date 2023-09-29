河内在吸引外资方面处于全国领先地位

海防市以注册投资总额近22.1亿美元，占全国投资总额的10.9%，同比增长82.4%，排名第二。其次分别是胡志明市、北江省、平阳省等。



在对越南投资的102个国家和地区中，新加坡以超过39.8亿美元的投资总额，占对越南投资总额的19.7%以上，位居首位。然而，这一数字较2022年同期下降了15.2%。



中国以29.2亿美元，占投资总额的14.5%，同比增长94.9%，排名第二。日本排名第三，注册投资总额近29亿美元，占投资总额的14.3%以上，同比增长51%。其次分别是韩国、香港和台湾（中国）。



据越南外国投资局的数据显示，今年前9个月，外国投资项目的实际到位同比增长2.2%，环比增长0.5个百分点。



外资企业的出口额也有所改善，较前8个月增长2.5个百分点。前9个月，外资企业的贸易顺差近372亿美元（含原油）。



越南前9个月的对外投资活动也同比增长4.6%，新批和调整增资的投资总额达近4.168亿美元。其中，新批项目84个，注册资本总额超过2.448亿美元（相当于同期的70.5%）；调整增资项目18个，增资额近1.72亿美元（同比增长2.38倍）。



前9个月，越南对24个国家和地区进行投资，其中，对加拿大的投资额最多，达1.5亿美元，其次分别为新加坡、老挝、古巴等。



截至2023年9月20日，越南境外投资项目累计达1667个，投资总额近221亿美元。其中，国有企业境外投资项目141个，投资总额近116.7亿美元，占全国投资总额的52.8%。（完）