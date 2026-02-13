河内古街情思——忆旧时年集

河内每逢春节，各类年货集市数以百计。单是迎春花市，就遍布大街小巷。然而，对于与首都血脉相连的人们而言，还剑坊篦行街（Hàng Lược）花市依旧是最令人心潮澎湃的一处，因为这是一座“记忆中的集市”，一年只开一次，百余年来生生不息。



自腊月十五起，篦行街便换上新春盛装。桃花灼灼的红，金橘熟透的黄，白梅清雅的素，皆是春信将至的颜色。河内的花市无处不在，但唯有篦行，予人别样情愫。



来花市的，多是古街区、老街坊的住户，那些窄屋深巷里的人们。故而，这里的金橘、桃枝、梅盆，都生得小巧玲珑。“小而精”，正是篦行花市货品的魂魄。一枝桃花，须花硕、蕾壮、色艳、姿秀，方能入得了买家的眼。



眷恋传统的人们来篦行，还为了另一重缘由——赏玩旧物摊。因为篦行街不仅是年节花市，百年前便是一年一度的古董集市。



摊铺就设在路中央，却能将北宁、海防、宁平等地的藏家引至此处。人们说是来“逛集”。



古董摊主阮玉英守在篦行—行马街口，讲述家业：“九十年代接手，自此年年不落。篦行古董市集，一年就这一回。”



平日里难得一见的旧器古物，此刻尽可恣意观赏、触摸、议价，沉浸于旧时升龙风韵。河内人素有“逛街”之习。



老街坊阮世明正是如此。“今日与友赏篦行花市，改日再携孙儿来。河内人向来如此。老辈的记忆，就这样传给了后人。”阮先生轻语。



篦行花市之所以被称为“记忆之市”，不仅因其百年传承、古董旧市，更因它活在几代河内人的记忆里，与这座城市血脉同流。



篦行花市肇建逾百年，一年一期，却牵绊数代河内人。有人幼时随父母来赶集，此后一生与这特别的集市相守。 为承续篦行花市的古韵，近年来的迎春花市，尤其是2026丙午年新春，还剑坊人民委员会将空间拓展为“古街迎春花市”。花市自篦行街延展至行马街（Hàng Mã ）—冯兴街（壁画空间段）。



诸多民间文艺活动、手工艺品展位渐次呈现，花市愈加缤纷多彩，引人流连。在篦行花市的人潮中，不乏海内外游客的身影，他们专程来此品味、探访。（完）