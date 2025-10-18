河内发展高科技花卉种植模式迈向绿色农业和应对气候变化

近年来，河内市集中发展高科技花卉种植区，通过扩大温室、网棚种植面积，采用新品种和先进技术，形成集约化生产区并结合生态旅游，推动将低效稻田转为花卉种植区，从而促进绿色农业发展和应对气候变化。

丹凤乡丹怀合作社主任裴香碧表示，合作社拥有2万平方米高科技网棚，每年生产约80万株蝴蝶兰，经济效益显著。同时，合作社还向河内市内外单位转让技术，每年向市场供应数十万株优质花卉和苗木。

据河内市农业与环境局农业推广中心的统计，全市现有花卉种植面积超过3000公顷，其中47个大规模生产区（总面积逾1800公顷）集中在西湖、麊泠、丹凤、常信、嘉林等地。高品质花卉种植面积占比超过30%，多种花卉如兰花、百合、菊花等已出口海外。部分高科技花卉种植模式已应用自动灌溉、光照与温度调控系统，产量和效益大幅提升，平均年产值达每公顷5亿至15亿越盾，部分可达22亿越盾。

尽管取得积极成果，但高科技花卉生产仍面临不少困难，如投资成本高、规模零散、缺乏品牌及集中生产区等。

麊泠F-Farm农场主阮氏翠建议，市政府应继续出台优惠贷款政策，支持企业与合作社建设基础设施、温室、网棚等生产设施；相关部门需加强技术转让，推广新科技工艺；同时协助地方企业、合作社打造具有地域特色的高科技花卉品牌，便于拓展市场。

河内市农业与环境局副局长阮孟芳表示，今后该局将继续与地方合作，加强高科技花卉种植技术培训，确保花卉种植面积获得高产高效；指导农户防灾减灾，应对气候变化。河内市将逐步将低效稻田改种花卉，开发沿河滩地资源，推动花卉种植与体验式旅游相结合。

此外，河内市还将与农业与环境部下属单位协作，加大科研投入，培育适应气候与土壤条件的新花卉品种；推动品牌建设，建立种植区编码和花卉—盆景数字地图，以提高产品附加值，创造就业、增加农民收入，促进出口和农业结构转型，同时美化城市景观，保护生态环境。（完）